Zelfs op dit niveau is ING nog interessant

ING Groep steeg vrijdag aanzienlijk met 8,64% en sloot op 7,13 euro.

Investtech: “We moeten terug naar 6 april om een nog grotere stijging te vinden. Toen steeg het aandeel met 9,31%. Dit was de vijfde dag op een rij dat het aandeel steeg. Het aandeel is daarmee 33,77% gestegen sinds het koopsignaal van een omgekeerd-kop-schouder patroon twee weken dagen geleden.”

Vanuit het dieptepunt eerder dit jaar is de koers met 55% gestegen, wat ongeveer een derde sterker is dan de AEX. ING noteert 6,4 keer de winst en is slechts de helft van de boekwaarde waard. Deze 2 ratio’s bieden aanhoudende koerskansen voor de lange termijn. In 2017 noteerde het aandeel 15 euro en in 2006 was dat zelfs 27 euro. De koers kan op lange termijn stijgen tot ergens tussen deze twee pieken.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14948 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht