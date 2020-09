Zes pensioenmogelijkheden voor ondernemers

Als ondernemer moet je zelf je pensioen regelen. Wanneer jij niks regelt, ontvang je alleen AOW en je oude pensioenen. Als ondernemer wil jij graag genoeg pensioen voor later. Wat zijn dan de pensioenmogelijkheden voor ondernemers? De Visie van Marcel Wallage MBA, oprichter Pensioenvizier over zes pensioenmogelijkheden en enkele alternatieven.

1. Je oude pensioenregeling voortzetten

In een aantal gevallen is het mogelijk om je oude pensioenregeling voort te zetten. De overlijdensdekking en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid lopen door. Zonder keuring en de premie is fiscaal aftrekbaar.

Het nadeel hiervan is, dat je ook het (vaak aanzienlijke) werkgeversdeel moet betalen. Daarnaast is de pensioenregeling niet flexibel en is er geen sprake van maatwerk. Wanneer de pensioenfondsen er slecht voor staan is dit nadelig voor jou.

2. Een verplichte pensioenregeling

In sommige gevallen kun je verplicht worden om jouw pensioen te regelen bij een pensioenuitvoerder. Dit geldt wanneer jij onder een beroepspensioenfonds valt. Dit heeft te maken met de Wet Verplichte Beroepspensioenregeling en is van toepassing op bijvoorbeeld voor schilders, huis- en dierenartsen en fysiotherapeuten. Wil jij weten of jij onder een beroepspensioenfonds valt? Doe de BPF (Bedrijfs Pensioen Fonds) Check. Wij zoeken voor jou uit of jij onder een verplichte pensioenregeling valt.

3. Sparen in een lijfrente

Wanneer je spaart in een lijfrente, spaar je ook voor later. Door een periodieke inleg spaar je kapitaal. Zo kun jij er voor kiezen om eenmalig in te leggen of in termijnen. Het nadeel van een lijfrente is dat de uitkering van een rente minimaal vijf jaar duurt. Daarnaast keert de lijfrente pas uit vanaf jouw AOW datum.

Het voordeel van sparen in een lijfrente is dat de inleg kan worden afgetrokken van de inkomensbelasting. Daarnaast hoeft er ook geen vermogensbelasting worden betaald. Let op, je betaalt wel inkomensbelasting over het uitgekeerde bedrag na AOW datum.

4. Sparen in de onderneming

Ook behoort sparen in de onderneming tot één van de pensioenmogelijkheden voor ondernemers. Wanneer je spaart in de onderneming spaar je op je zakelijke spaarrekening. Het geld dat je spaart wordt gezien als ondernemingsvermogen. Dit betekent dat de rente wordt gezien als onderdeel van je winst. Uiteindelijk betaal je minder vermogensbelasting dan spaargeld op een privé spaarrekening.

5. Als DGA (BV) pensioenopbouw

Wanneer jij een directeur groot aandeelhouder (DGA) bent van jouw eigen bv, kun jij een pensioenverzekering afsluiten. Tot 1 april 2017 was het mogelijk om pensioen op te bouwen in eigen beheer. Dit kan niet meer. Een andere manier om pensioen op te bouwen als DGA is door een pensioenverzekering af te sluiten bij een verzekeraar. Dit houdt in dat je maandelijks een bedrag betaalt aan de verzekeraar, deze belegt het vervolgens voor jou. Het nadeel hiervan is dat de kosten aan de hoge kant kunnen zijn. Wanneer jij als DGA komt te overlijden, gaat de uitkering niet automatisch over naar je partner. Wanneer jij dit wel wilt laten verzekeren, betaal je meer premie.

6. Sparen in privé

Zelf geld opzij leggen behoort ook tot één van de pensioenmogelijkheden voor ondernemers. Sparen in privé betekent eigenlijk gewoon dat je zelf geld opzij legt. Je hebt als ondernemer zelf de vrijheid wanneer je spaart en hoeveel je spaart. Als je privé spaart, valt dat onder (vermogensrendementsheffing) vermogensbelasting box 3. Dit betekent dat je vermogensrendementsheffing moet betalen. Het rendement is nu afhankelijk van de hoogte van je totale vermogen.

7. Alternatieven

Speel mee met de lotto of de staatsloterij;

Trouw met een rijke partner;

Kies je schoonouders met zorg uit

