Zit jij nog goed met je beleggingen?

Het einde van het jaar nadert en dat is de tijd dat mensen de balans gaan opmaken van afgelopen jaar. Ze wikken en wegen bijvoorbeeld of ze zullen overstappen van zorgverzekeraar. Ook op het gebied van beleggingen is het af en toe goed om jezelf kritische vragen te stellen. Vooral als je al een tijdje aan het beleggen bent.

Krijgt je vermogen nog de juiste aandacht? Ben je tevreden met de expertise van je bank. Staat mijn geld bij één bank of heb je meerdere spaar- of beleggingsrekeningen hebt bij verschillende banken. En waarom heb ik dat? Het is dan verstandig om is kritisch naar je keuzes te kijken die je in het verleden hebt gemaakt. Beleg je met een doel dan is het goed om te checken of je doel nog steeds actueel is en of je beleggingen goed bij je passen.

1. Wat is je beleggingsdoel?

Beleggen doe je om bijvoorbeeld financiële doelen te behalen, denk hierbij aan pensioen (eerder stoppen met werken), een mooie vakantie of gewoon algemene vermogensgroei. Het is dan belangrijk om zo nu en dan te evalueren, het kan zijn dat je doel veranderd afhankelijk van jou persoonlijke situatie. Misschien gaat je kind studeren of wil je een 2e huis kopen. Ook kan het zo zijn dat je doel dichterbij komt. Actie die je dan kan nemen is dat je de hoeveelheid risico zou kunnen aanpassen die je neemt.

2. Het rendement

Als belegger wordt je beloond voor het risico dat je neemt door te investeren, hoeveel dat rendement is hangt nauw samen met het risico wat je daarbij neemt. Door te kijken naar de verschillende profielen en daarbij behorende rendementen kan je kijken of je wellicht geld laat liggen. Je zou hierbij kunnen overwegen om een expert (vermogensbeheerder) in de armen te sluiten om je beleggingen uit te besteden. Let op: een overstap kan wel kosten met zich meebrengen.

3. Tarieven voor beleggen

Er komen bij het beleggen altijd kosten kijken. Zo betaal je bijvoorbeeld voor transacties en voor het beheer van je beleggingen. Vaak wordt hier onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte kosten. Directe kosten zijn voor het uitvoeren en beheren van de beleggingen, dit is een percentage van het gemiddeld belegde vermogen. Indirecte kosten zijn kosten die zijn verwerkt in de beleggingen zelf. Het is van belang om te weten dat je precies betaalt, zo gaat bijvoorbeeld niet elke euro aan kosten ten koste van het rendement. Daarnaast kan je zo ook verschillende aanbieders van vermogensbeheer vergelijken met elkaar.

4. Service en gemak

Een goede beleggingsaanbieder maakt vermogensopbouw zo simpel en gemakkelijk mogelijk voor jou. Daarom is het bij een portefeuillecheck ook verstandig om hier kritisch naar te kijken. Kun jij je beleggingen eenvoudig en op de manier die jij wil volgen? Hoe makkelijk is het om extra vermogen in te leggen, je beleggingen aan te passen of je vermogen op te nemen? En kun je makkelijk bij je aanbieder terecht met vragen of zorgen?

Maak de balans op

Heb je alles uitgezocht en op een rijtje gezet, dan is het tijd om de balans op te maken. Ben je tevreden met de huidige situatie en je aanbieder? Blijf dan met een gerust hart verder gaan met beleggen. Zo niet, kijk dan eventueel naar andere aanbieders. Let bij een eventuele overstap dus goed op de huidige situatie van je levensfase.

