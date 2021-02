Zo heb je in deze onzekere tijd toch nog zekerheid

Als je zzp’er heb je bakken met vrijheid, maar een beetje extra zekerheid is nu ook wel welkom. Hoe zorg je als ondernemers voor financiële zekerheid in tijden van crisis?

We geven tips voor wat meer houvast, waaronder het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering voor zzp’ers.

Tip 1: Maak je verzekeringen op orde

De juiste verzekering bespaart je centen op de lange termijn. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers (aov) is op dit moment nog niet verplicht, maar wel verstandig. Want arbeidsongeschiktheid is een reëel risico. En hoewel het ondernemerschap altijd risicovol is, is het verstandig om bepaalde risico’s zoveel mogelijk af te dekken, zoals de kans op arbeidsongeschiktheid. Je bent immers zelf verantwoordelijk voor je inkomen.

Veertig procent van de zzp’ers heeft niks geregeld bij arbeidsongeschiktheid – terwijl dagelijks zo’n 200 mensen van de arbeidsmarkt raken, door een ongeval, blessure of burn-out, bijvoorbeeld. Zorg daarom dat jij je zaakjes wél op orde hebt en niet op een houtje hoeft te bijten als je niet kan werken.

Ook een rechtsbijstandverzekering voor zzp’ers kan goed van pas komen. Je wil natuurlijk niet dat de financiële gezondheid van je bedrijf in gevaar komt door een juridisch conflict. Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering beschik je over een incassoservice, juridische preventiedienst en hulp bij conflicten.

Tip 2: Zorg voor een fatsoenlijke buffer

Naast een aov voor zzp’ers is een buffer ook een must. Waar een arbeidsongeschiktheid je van een inkomen voorziet bij langdurige ziekte, vang je met je buffer dipjes en vakantiedagen op. Elke zzp’er weet hoe grillig het bestaan als ondernemer is: je kunt altijd wel even zonder opdrachten komen te zitten. Of door een onvoorziene reden tijdelijk niet willen werken. Bereken welke buffer voor jou voldoende is: hoeveel moet je apart zetten om een paar maanden zonder inkomsten te kunnen overleven? Zorg dat je dit bedrag altijd tot je beschikking hebt en dat je daarnaast ook voldoende reserveert voor je belastingen.

Tip 3: Plan je financiën

Ben je een startende ondernemer of denk je eraan om (fulltime) zzp’er te worden? Begin dan met het maken van een financieel plan. Zet voor jezelf op papier wat je allemaal nodig hebt om je eigen bedrijf te beginnen. Denk aan zaken als: KvK-kosten, werkruimte, bedrijfs- of leaseauto, zakelijk telefoonabonnement, website laten bouwen en hosten, apparatuur of andere grote investeringen. Er gaat soms meer geld in het starten van een bedrijf zitten dan je denkt.

Als je flinke investeringen verwacht, neem dan contact om met iemand die je hierin kan begeleiden en berekeningen op maat maakt, zoals een geregistreerd financieel adviseur of een verzekeringsadviseur. Deze kan je helpen bij het maken van je financiële plan en je adviseren over het afsluiten van een eventuele lening.

Verdiep je ook in de speciale regelingen voor zzp’ers, zoals de Zelfstandigenaftrek, Startersaftrek, Meewerkaftrek, MKB-winstvrijstelling, Kleineondernemersregeling (KOR) en de Kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA). Hiermee kun je flink op je belastingen besparen.

