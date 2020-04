Zo mooi is Philips echt (nog) niet

Beleggers hebben enthousiast gereageerd op de kwartaalcijfers van Philips.

Knallend mooi zijn de cijfers niet. De kwartaalomzet bedroeg 4,2 miljard euro. Organisch is dat 2% minder dan vorig jaar. In schril contrast staat de scherpe daling van de winst per aandeel van 0,18 euro naar 0,04 euro. Tegenover de groei van medische apparatuur stond de daling van consumentenproducten. Voor het ene heb je een medische crisis nodig en voor het ander een economische stilstand. Beide zijn niet normaal. Aandeelhouders mogen blij zijn dat het concern sterk heeft ingezet op health. Het resultaat is meer geluk dan door verstand gedreven.

Het aandeel

Beschouw het als een opluchtingsrally dat de koers van Philips vandaag met 4,2% is gestegen tot 39 euro. Het is hoopgevend dat het orderboek 23% dikker is, voornamelijk door de bestellingen van apparatuur voor corona, en dat het herstel in China is ingezet. De bovengrens van de bandbreedte ligt op 50 euro. Dat niveau is haalbaar en zelfs de top van 56 euro begin deze eeuw, maar dan zal Philips meer stabiliteit moeten tonen. De daling van de brutomarge van 8,8% naar 5,9% bij een stabiele omzet laat zien hoe kwetsbaar de onderneming nog is. Er is niets op tegen dat de nettowinst daalt bij een stabiele brutomarge als gevolg van hogere investeringen, maar wel vanuit een gezonde basis ofwel een stijging van de brutomarge bij een stijgende omzet.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14789 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht