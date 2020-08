Zoektocht AEX naar bodem

De Europese aandelenmarkten lijken met een positieve ondertoon aan de nieuwe beursweek te beginnen.

De spanning tussen China en de VS loopt op doordat VS-president Trump het Chinese TikTok wil weren. Microsoft wil het bedrijf overnemen, maar alleen als er geen geopolitieke belemmeringen zijn.

Later deze week de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers. Analisten verwachten een groei van het aantal nieuwe banen met 2 miljoen en een daling van de werkloosheid naar 10,3%. In april was het nog 14,7% en 11,1% in de afgelopen maand.

Economisch data wijze op een verbetering. In China is de PMI-industrie voor middelgrote bedrijven gestegen naar 52,8 in juli van 51,3 in juni. In Zuid-Korea is sprake van een stijging naar 46,9 van 43,4. In Japan steeg de PMI naar 45,2 in juli van 40,1 in juni. Over de eerste 3 maanden van dit jaar kromp de Japanse economie met 0,6% na een daling van 1,9% het laatste kwartaal vorig jaar.

Hoop

Hoop en monetaire verruiming blijft de opgaande beweging voeden. Nikkei +2,1%, Shanghai +1,1%, Kospi +0,1%, Hong Kong -1,4% en Australië -0,3%. Euro/dollar 1,1769. Euro/yuan 8,5157. Goud onveranderd 1.973,48. Brent -0,3% op 43,18 dollar. Duitse Bunds en US Bonds +0,01 op respectievelijk min 0,56% en 0,55%.

De AEX beweegt in de voorbeurs rond het slot van vrijdag. Op 545,29 staat de index beneden de ondergrens van de bandbreedte. De stand van de RSI is een aanwijzing dat de markt op zoek is naar een bodem.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15146 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht