Zoom groeit krachtig maar schiet flink tekort

Zoom heeft mooie resultaten geboekt, maar beleggers gooien de handdoek in de ring. Begrijpelijk.

Zoom zag in het derde kwartaal de omzet met 35% stijgen. De winst per aandeel nam toe van 0,66 dollar per aandeel tot 1,11 dollar. Voor het hele jaar wordt een stijging van de omzet verwacht van 54% naar 4 miljard euro.

Beleggers kijken nu sterk naar de groei van het aantal bedrijven met meer dan 10 werknemers. Dat was in Q3 512.100, ongeveer 4.000 minder dan verwacht. Belangrijk is hoe de onderneming een metaversum weet te ontwikkelen, zodat gebruikers van alles op het platform van Zoom kunnen doen. “Het is een belangrijk onderdeel van onze toekomstige innovaties”, aldus het bedrijf.

Niet aan denken

Zoom (-3,6%) is een aandeel waar je op dit moment niet aan moet denken. Het bedrijf heeft nog niet een goede aanzet gegeven voor het metaversum. De koers staat op 242,28 dollar 28% lager dan begin dit jaar. De koers/winstverhouding (TTM) bedraagt 75,9. De kracht van de onderneming is niet technologische innovatie, maar het versneld kunnen implementeren van een versimpelde vorm van nieuwe technologiën.

Microsft en Google zijn dan een stuk aantrekkelijker. Microsoft is sinds begin dit jaar met 56% gestegen tot 339,83 dollar ofwel tot 38,4 keer de winst. Google is sinds begin dit jaar met 62% gestegen tot 2.926 dollar ofwel 28,7 keer de winst.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

