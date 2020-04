Zoom (leuk product) een drama voor beleggers

Zoom Video Communications, beter bekend als Zoom, heeft te maken gehad met een behoorlijke koersdruk door de berichten over hacken en gebrek aan privacy.

Kranten berichten voorvallen dat sexvideo’s in de digitale klas zichtbaar werden, ongetwijfeld niet als lesmateriaal, en dat verwerpelijke hakenkruizen door gestoorde hackers werden getoond.

Zoom heeft inmiddels diverse veiligheidsmaatregelen genomen. Google heeft het personeel verboden om op de zakelijke computers gebruik te maken van Zoom. Ongetwijfeld zal dat niet alleen om de veiligheid gaan maar ook doordat mensen liever Zoom gebruiken dat het vergelijkbare product Google Hangouts. Ook Microsoft heeft last van de sterke opkomst van Zoom, maar zal met het beter uitgeruste Teams in de loop van deze maand met enkele belangrijke updates komen. Handig is in ieder geval de oplossing van Microsoft om vanuit Teams naar Zoom te gaan.

De opkomst van Teams zou wel eens voor een omgekeerde situatie kunnen zorgen en op z’n minst Zoom in belangrijke mate uit de zakelijke markt kan drukken. Zoom is simpel: met elkaar vergaderen. Dat werkt prima, maar het is niet als Teams met een brede totaaloplossing. Teams kan leiden tot een compleet ander gebruik van de computer. Zoom moet meer worden vergeleken met Skype.

Betekent dit dat er geen bestaansrecht is voor Zoom? De stormachtige groei heeft het tegendeel bewezen. Punt van zorg is wel dat Amerikaanse beleggers een aanklacht hebben ingediend. Beleggers zouden verlies hebben geleden vanwege valse informatie als het niet versleutelen van informatie en het doorsluizen van gegevens naar Facebook. Ongetwijfeld zal dit leiden tot claims.

Zoom noteert in Duitsland 114 euro. Daarmee wordt de steun van 115 euro getest. Een negatieve doorbraak kan leiden tot een koersdaling van 85 euro. Probeer dan nog maar eens geld om te halen voor noodzakelijke investeringen.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

