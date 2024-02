Zoom schiet in nabeurs omhoog. Kopen?

De koers van het aandeel Zoom is in de nabeurs met 13% gestegen op meevallende kwartaalcijfers.

In Q4 kwam de winst per aandeel uit op 1,22 dollar tegen 1,15 dollar verwacht. Voor Q1 wordt een winst per aandeel verwacht van 1,18-1,20 dollar tegen een raming van analisten van 1,13 dollar. De omzet van 1,2 miljard dollar is hoger dan de raming van 1,1 miljard dollar.

Sterke app

Zoom had in Q4 220.400 zakelijke gebruikers tegen 219.700 een kwartaal eerder. Sterk en voor de groei hoopgevend is de krachtige groei (4x) van het downloaden de app Zoom Team Chat, zodat het mogelijk is om met Zoom-gebruikers binnen en buiten de organisatie te communiceren. Op dat punt laat Microsoft Teams het helaas nog afweten.

Kopen?

Zoom biedt geen yield en wordt op 63,12 dollar verhandeld tegen een dikke 80 keer de winst. Fundamenteel is het geen koopje. Charttechnisch kan het aandeel echter meegaan in de flow van interesse voor techaandelen. Indicatoren staan laag. Wijst op een stijging. De afgelopen 2 jaar ligt de horizontale bandbreedte op 60-80 dollar. Dat is interessant, zeker voor traders.

