Zoom vecht met groei en weerstand

Zoom stuurde mij vanmorgen een kortingsbon van 25% op een jaarabonnement. Een teken aan de wand?

Maar Zoom is toch gratis, zult u zeggen. Niet hier in China. Alleen betalende gebruikers hebben toegang. Nu korting geven is wellicht tekenend voor de groeiproblemen van de onderneming door de ontsluiting van de economie. Met prijzen stunten is het laatste dat bedrijven zouden moeten doen in de concurrentiestrijd.

Bedrijven als Zoom hebben een geweldige explosie meegemaakt door vooral de coronacrisis. Ik heb het altijd vreemd gevonden dat telecombedrijven niet adequaat in de markt van beeldbellen zijn gestapt, net zoals banken nooit gezamenlijk een antwoord hebben gevonden op bedreigingen als betalingsapps en crypto.

4 kwartalen

Zoom heeft over de afgelopen 4 kwartalen (cijfers Q2 komen pas over een maand) meevallende cijfers gepubliceerd. Dat is geen garantie geweest voor een stijgende koers. In Q4 werd een high neergezet van 561 dollar. Daarna volgende een daling naar 300 dollar in april, gevolgd door een herstelbeweging. Het aandeel sloot gisteren op 355,81 dollar.

De kortingsbon van Zoom kan door beleggers verschillend worden geïnterpreteerd. Positief is de gedachte dat de onderneming er alles aan doet om te kunnen blijven groeien, net als de overname van Five9. Negatief is de gedachte dat groei niet meer vanzelfsprekend is.

Zoom noteert in België 300,25 euro. Daarmee is het aandeel een gevecht aangegaan met de steun op basis van de beweging die in mei is ingezet. Bij een negatieve doorbraak kan de koers charttechnisch dalen naar 265 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

