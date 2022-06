Zuid-Koreaanse waarschuwing voor wereldeconomie

Zuid-Korea is een lichtend voorbeeld voor de wereldeconomie. Dit heeft te maken met zijn vele procyclische industrieën, variërend van halfgeleiders tot scheepsbouw. De Visie van Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie Saxo Bank.

Wanneer Zuid-Koreaanse aandelen het slecht doen, moeten beleggers daar dus rekening mee houden. De Zuid-Koreaanse KOSPI 200-index is de afgelopen drie weken met maar liefst 12,5% gedaald. Dat wijst erop dat de wereldeconomie snel afkoelt. Er is ook een overloopeffect van de ineenstorting van de ‘stabiele’ cryptomunt Terra.

Recessie

Telkens wanneer we het over een wereldwijde recessie hebben, komt Zuid-Korea ter sprake. De Koreaanse economie is namelijk één van de meest procyclische economieën, aangedreven door de export. Daarom wordt Zuid-Korea gebruikt als een leidende indicator voor de wereldeconomie. Hoewel China ook een aantal van dezelfde kenmerken heeft, functioneert het Zuid-Koreaanse financiële stelsel vrijer en heeft het dus meer signaalwaarde.

Flinke daling aandelen

De KOSPI 200 Index, de toonaangevende Zuid-Koreaanse aandelenindex, is de afgelopen drie weken met 12,5% gedaald. Dit is een daling met 30% ten opzichte van de piek van eind juni 2021. Een interessante observatie is dat Zuid-Koreaanse aandelen zwakte lieten zien vóór de draai van de Fed eind 2021 en de gesprekken over inflatie.

De recente zwakte in Zuid-Korea viel ook samen met de ineenstorting van de cryptomunt luna en de bijbehorende terraUSD stablecoin, ook wel UST genoemd. Die werden gerund door Terraform Labs uit Zuid-Korea. De ineenstorting van de crypto heeft het land geschokt en werknemers en ex-werknemers van Terraform Labs mogen het land niet verlaten, terwijl het land een veel strengere regulering van de cryptomarkt overweegt.

Snel verzwakking wereldeconomie

De credit spread in niet-financiële bedrijven is opgelopen tot het hoogste niveau sinds 2011 en overtreft zelfs het pandemische hoogtepunt van 2020. De waarschuwingssignalen uit Zuid-Korea zijn duidelijk. In combinatie met het eerste negatieve zesmaandsgemiddelde in de Amerikaanse voorlopende indicatoren (m/m) sinds 2020 wijzen ze erop dat de wereldeconomie snel aan het verzwakken is.

Geschreven door: Peter Garnry Peter Garnry is hoofd Aandelenstrategie bij Saxo Bank

