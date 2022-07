Zwakke ontwikkeling aandeel Philips

Het aandeel Philips is vrijdag praktisch onveranderd gesloten. Het aandeel heeft dit jaar al ruim 12% van zijn waarde verloren. Dat is vergelijkbaar met de AEX. Volgens de analisten van Investtech is het beeld van Philips technisch gezien negatief voor de middellange termijn en zij geven daarom een verkoopadvies.

“Philips laat een zwakke ontwikkeling zien binnen een dalend trendkanaal. Geeft een negatieve koersontwikkeling aan en er ligt weerstand bij de bovenkant van het trendkanaal. Het aandeel heeft steun rond 20.00 euro en weerstand rond 28.00 euro”, stelt Investtech.

“Volumetoppen komen overeen met koersbodems en volumebodems komen overeen met koerstoppen. Dit bevestigt het trendbeeld. De RSI-curve laat een stijgende trend zien, dit is een vroeg signaal voor een mogelijke opwaartse trendbreuk. Het aandeel is totaal gezien technisch negatief voor de middellange termijn.”

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht