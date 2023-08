Zwarte koersdag voor Adyen

De koers van Adyen is hard onderuitgegaan door de berichten over de groeivertraging, Het aandeel staat vandaag 21,6% lager op 1.154,60 euro.

Marktanalist Jean-Paul van Oudheusden van eToro: “Een winstmarge (EBITDA marge) van 43% is het meest opvallende getal bij de publicatie van de halfjaarcijfers van Adyen. Een jaar geleden was deze marge bij de verwerker van betaaltransacties nog 58,5%, en voor de eerste helft van 2023 hadden analisten gemiddeld gerekend op 47,3%, ruim hoger dan de 43% die nu wordt gepresenteerd.”

Hoewel het Amsterdamse bedrijf op langere termijn nog steeds verwacht uit te komen op een getal van 65% lijkt de huidige winstmarge moeilijk te verenigen met de hoge waardering (koers/winstverhouding) op de beurs, meent Van Opheusden.

“De verklaring voor de margedaling zit in twee factoren. Enerzijds ziet Adyen klanten kostenbesparingen doorvoeren vanwege de hoge inflatie en bijbehorende hoge rente. Dat gaat ten koste van de groei. Anderzijds investeert Adyen zelf juist in toekomstige groei door het aannemen van meer personeel (551 mensen in deze periode), voornamelijk in de tech-hoek tegen relatief hoge salarissen.”

Lagere winst

“Door deze ontwikkeling daalde de winst in het eerste halfjaar van 2023 met 10% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder tot €320 miljoen. De tegenwaarde van alle betaaltransacties steeg wel met 23% tot €426 miljard. Dat is in verhouding beter dan de grotere Amerikaanse concurrent PayPal, maar beduidend lager dan het groeipercentage van 55% een jaar geleden.”

Onze visie

En wat moeten beleggers met het aandeel. Onze visie is dat de koers is doorgeschoten en dat snel een herstel zal volgen op deze extreem sterke daling. Fundamenteel is een ander verhaal. Nog steeds wordt ruim 80 keer de winst voor het aandeel betaald (bron TradingView). Een halvering zou normaler zijn, wat natuurlijk ook kan ontstaan door winstgroei. Voor de lange termijn is het aandeel niet interessant. Laat het aandeel zich maar eens bewijzen dat het zich staande kan houden.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18828 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht