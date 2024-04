Allianz wil stemmen voor biodiversiteit

Allianz Global Investors (AllianzGI), één van ’s werelds grootste actieve vermogensbeheerders, wil op de komende jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen van voedselfabrikant PepsiCo en bouwmarktenketen Home Depot stemmen voor een tweetal besluiten rond biodiversiteit. Beide aandeelhoudersbesluiten vragen om een beoordeling van de afhankelijkheid en impact van biodiversiteit.

Hoewel ze deel uitmaken van verschillende sectoren, hebben beide bedrijven redenen om biodiversiteit te behandelen als een kwestie die relevant is voor hun kernactiviteiten. Of het nu gaat om landbouw en verpakkingen in het geval van PepsiCo of de inkoop van materialen, voornamelijk hout, en tuinieren voor Home Depot. Gezien hun grote afhankelijkheid van en impact op biodiversiteit, lopen ze niet alleen grote risico’s op biodiversiteitsverlies, maar zouden ze ook kansen kunnen grijpen door biodiversiteitsbeheer.

Meer vooruitgang

“Biodiversiteit is sinds 2022 één van onze belangrijkste thema’s. Zowel PepsiCo als Home Depot erkennen dat het verlies aan biodiversiteit een relevant onderwerp is voor hun bedrijfsactiviteiten en rapporteren over inspanningen die worden genomen. Met deze stemmen willen we echter aangeven dat we verwachten dat er meer vooruitgang wordt geboekt met de beoordeling van de biodiversiteitseffecten en in welke mate bedrijven ervan afhankelijk zijn. Het is een belangrijke volgende stap in de voortgang van hun strategie en zal hopelijk ambitieuzere doelen bevatten om het verlies aan biodiversiteit op een zinvolle manier aan te pakken en positieve verandering te stimuleren”, zegt Matt Christensen, Global Head of Sustainable and Impact Investing.

