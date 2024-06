Nieuwe obligatie-ETF’s van Invesco

Vermogensbeheerder Invesco breidt haar assortiment BulletShares UCITS ETF’s uit met vijf nieuwe in euro’s verhandelbare investment-grade bedrijfsobligatiefondsen. De ETF’s bieden beleggers de keuze uit looptijden variërend van 2026 tot 2030, met cumulatieve en uitkerende varianten beschikbaar voor elke ETF.

De obligatie-ETF’s combineren de voordelen van beleggen in individuele obligaties en de diversificatie die hoort bij het beleggen in fondsen met de lage kosten, transparantie en liquiditeit van een ETF. Deze nieuwe ETF’s spiegelen met het al bestaande USD-assortiment.

EUR-denominated UCITS ETF range:

• Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF

• Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF

• Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF

• Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF

• Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF

USD-denominated UCITS ETF range:

• Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF

• Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF

• Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF

• Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF

• Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF

Jolien Brouwer, hoofd ETF’s Benelux bij Invesco: “ETF’s met een vaste looptijd helpen beleggers om aan verschillende doelstellingen te voldoen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het afstemmen van de cashflow op toekomstige verplichtingen of het opvullen van een gat in het looptijdprofiel van een bestaande obligatieportefeuille. Dergelijke verfijnde strategieën konden vroeger enkel worden gebruikt door instellingen die groot genoeg waren om rechtstreeks in individuele obligaties te beleggen. Via eenvoudige BulletShares ETF’s krijgen ook andere beleggers toegang tot deze manier van beleggen. Deze precisie-instrumenten kunnen pensioenfondsen helpen hun verplichtingen na te komen, maar bieden ook een eenvoudige, goedkope oplossing voor ouders die schoolgeld moeten plannen of iemand die spaart voor de aankoop van een huis.”

Elke ETF heeft als doel om de performance te behalen van zijn Bloomberg referentie-index. De index weerspiegelt in euro uitgegeven investment-grade, vastrentende, belastbare schuldbewijzen van bedrijfsemittenten. De obligaties moeten ten minste 300 miljoen euro nominaal uit hebben staan en een effectieve looptijd hebben die valt binnen het laatste jaar van de vaste vervaldatum van de ETF.

De Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF volgt de prestaties van de Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index, waarbij elk onderdeel een effectieve looptijd heeft op of tussen 1 januari 2026 en 31 december 2026.

Effecten met controversiële bedrijfsactiviteiten of andere controverses op het gebied van ESG-beleggen, zijn uitgesloten van de index.

De portefeuillebeheerders van Invesco passen een steekproefstrategie toe om een deel van de index te selecteren die de kenmerken van de gehele index weerspiegelt. Wanneer een bedrijfsobligatie die door het fonds wordt aangehouden op vervaldag komt, wordt de opbrengst gebruikt om te beleggen in kortlopende staatsobligaties.

Paul Syms, hoofd EMEA Fixed Income and Commodity ETF Product Management bij Invesco: “Beleggers kunnen onze BulletShares ETF’s gebruiken voor financiële planning op de langere termijn door middel van wat bekend staat als ‘obligatieladdering’. Bij deze strategie wordt meestal belegd in een reeks ETF’s met een vaste looptijd – bijvoorbeeld in elk van onze huidige reeks van 2026 tot 2030 – en wanneer elke ETF de vervaldatum bereikt, rolt de belegger de opbrengsten in de volgende gelanceerde ETF, in dit geval een ETF met een vervaldatum van 2031. Dit zou een meer voorspelbaar inkomen moeten opleveren dat door de belegger op kwartaalbasis kan worden opgenomen of automatisch binnen het fonds kan worden geaccumuleerd.”

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht