30 miljoen vaccinaties per dag nodig

Het vaccinatietempo is de sleutel tot het einde van de Covid-19-crisis en zal begin 2021 de richting van de beurzen bepalen. Dit stellen Robeco-beleggingsexperts Jeroen Blokland en Richard Purkiss.

Het succes waarmee landen hun vaccinatieprogramma”s ten uitvoer brengen is cruciaal voor het verlichten van de lockdowns en het inzetten van economisch herstel. Aandelenmarkten zullen de inentingscijfers mogelijk gaan weerspiegelen, aldus de experts.

“Het hele jaar 2020 volgden aandelenbeleggers overal ter wereld op landenniveau het aantal nieuwe Covid-19-besmettingen op de voet, iets wat duidelijk zichtbaar was in de verschuivingen in sentiment op de lokale aandelenmarkten”, zegt Blokland, hoofd van het Multi-Asset-team. “Ongetwijfeld gaan ze ook dit jaar de infecties nauwlettend volgen, maar verreweg de belangrijkste barometer voor het sentiment op de aandelenmarkt wordt in 2021 de vaccinatiegraad.”

“Het jaar is nog maar een paar dagen oud en nu al lijken de kansen op een volledige terugkeer naar normaal in het najaar in rook op te gaan, tenzij regeringen erin slagen de gezondheidszorg op scherp te zetten voor een snelle uitvoering van het vaccinatieprogramma”, zegt Purkiss, portefeuillemanager binnen het Global Equity-team en afgestudeerd arts.

Volgens Purkiss is een vaccinatietempo van wereldwijd 30 miljoen per dag nodig om in het derde kwartaal in de buurt van 70% immuniteit onder de bevolking te komen. “En dit percentage kan ook nog relatief optimistisch blijken te zijn, vooral als een van de onlangs ontdekte, meer besmettelijke Britse of Zuid-Afrikaanse varianten wereldwijd dominant zouden worden in 2021.”

De beleggings- en medisch specialist wijst op het gevaar van virusstammen met resistentie tegen de huidige vaccins. Voor beleggers betekent dit dat ze veel behoedzamer te werk moeten gaan, totdat er meer duidelijkheid is, aldus Blokland. Zijn team heeft het risico verkleind toen duidelijk werd hoe groot de ernst van de laatste uitbraak was.

Geschreven door: Eddy Schekman



