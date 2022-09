4 nieuwe beleggingsstrategieën met ETF’s van LGIM

Legal & General Investment Management (LGIM) heeft zijn assortiment Exchange Traded Funds (ETF’s) uitgebreid met vier nieuwe beleggingsstrategieën.

De vier nieuwe fondsen bouwen voort op LGIM’s bestaande ETF-aanbod. Ze richten zich op thematische en groeigerichte beleggingskansen. Drie van de nieuwe ETF’s – Emerging Cyber Security, Optical Technology and Photonics en Global Thematics – maken deel uit van het bestaande ‘flagship’ assortiment aan thematische fondsen van LGIM. Het nieuwe metaverse fonds valt binnen het nieuwe ‘Access’-assortiment.

De thematische ETF-beleggingsstrategieën zijn gebaseerd op de unieke beleggingsbenadering van LGIM. LGIM combineert actief onderzoek met een transparante implementatie op basis van regels. LGIM creëert zo thematische indices op maat die beleggers een meer zuivere blootstelling aan thema’s opleveren, met andere onderliggende posities dan traditionele portefeuilles.

De ETF’s binnen het nieuwe assortiment ‘Access’, waar het Metaverse Fund deel van uitmaakt, zijn ontworpen als een tactisch of strategisch instrument voor beleggers die toegang zoeken tot niet-traditionele beleggingsmogelijkheden.

Aanand Venkatramanan Hoofd ETFs, EMEA Legal & General Investment Management (LGIM): “Thematische beleggingsstrategieën hebben de afgelopen jaren veel belangstelling gekregen van beleggers, omdat ze inspelen op structurele en fundamentele veranderingen in de manier van leven en werken. Bij de verdere opbouw van ons aanbod wilden we beleggers een meer zuivere en gedifferentieerde toegang bieden tot nieuwe, toekomstbepalende thema’s. Drie van de vier nieuwe fondsen zijn gericht op enkele van de meest innovatieve en ontwrichtende bedrijven in de wereld, terwijl beleggers met het Global Thematic Fund op een toegankelijke manier op meerdere thema’s tegelijk kunnen inzetten.”

De metaverse verkennen

De metaverse is de volgende stap van het internet – een digitale wereld met een virtuele realiteit waarin mensen werken, reizen, spelen en leven. Het groeipotentieel van metaverse is aanzienlijk: Meta Platforms alleen heeft vorig jaar meer dan 10 miljard dollar uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling voor de metaverse1. De metaverse staat echter nog in de kinderschoenen en LGIM ziet meerdere investeringskansen bij de ontwikkeling die nog nodig is om de menselijke controle op de metaverse te vergroten, bijvoorbeeld in hardware, software, netwerken en digitale betalingen. De L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF wil een gerichte beleggingsmogelijkheid bieden in technologieën die nodig zijn om de metaverse te realiseren.

Nieuwe evoluties in cybersecurity

Sinds de lancering van zijn eerste Europese cybersecurity-ETF in 2015 heeft LGIM een voortrekkersrol gespeeld in dit thema. De groei en innovatie in cybersecurity heeft bedrijven in staat gesteld om cyberaanvallen voor te blijven. Van antivirussoftware en malwarebescherming tot cloudbeveiliging en veilige hardware – bedrijven specialiseren steeds verder. De lancering van de L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF weerspiegelt die evolutie en geeft toegang tot deze groeiende en snel evoluerende megatrend op een manier die complementair is aan de bestaande ‘flagship’ cyber security ETF van LGIM. De nieuwe ETF richt zich op nieuwe segmenten zoals beveiliging van hardware, threat intelligence en blockchain-gebaseerde beveiligingsoplossingen. Daarnaast richt de ETF zich op groeisegmenten zoals cloud- en netwerkgerelateerde beveiligingsoplossingen die ook in het al langer bestaande cybersecurity fonds zijn opgenomen.

De wetenschap van het licht benutten

De optische technologie en de fotonica is de wetenschap van het creëren, manipuleren, overbrengen en detecteren van licht. Het is een van de meest gebruikte technologieën in ons dagelijks leven, maar hoe ver de impact van de sector reikt is nog maar beperkt bekend. Van smartphoneschermen, precisielandbouw en autosensoren tot glasvezelbreedband en laserchirurgie: fotonica speelt telkens een cruciale rol. De Europese Commissie beschouwt fotonica als een van de belangrijkste technologieën van de 21e eeuw. Ze kan de kloof dichten tussen de fysieke wereld en de systemen die zich daarin bevinden. De wereldwijde fotonica-industrie groeit naar schatting meer dan twee keer zo snel als het mondiale bbp² en drie keer zo snel als het bbp van de EU3. De L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF is de eerste ETF in Europa die focust op de toonaangevende bedrijven in dit thema. De onderliggende beleggingsstrategie maakt gebruik van de expertise van het European Photonics Industry Consortium (EPIC), de grootste branchevereniging voor fotonica ter wereld.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17647 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht