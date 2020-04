5 kansrijke aandelen volgens Jupiter

De Europese aandelenmarkten hebben de afgelopen weken een schoolvoorbeeld van een sell off laten zien. De sterkst presterende sectoren waren de traditionele defensieve sectoren zoals de gezondheidszorg, telecommunicatie en basismaterialen; de zwakst presterende waren de reis-, olie-, en de verzekerings- en banksector, die allemaal met 40%-50% daalden.

Midcaps en kleinere bedrijven deden daar nog een schepje van 4%-5% bovenop.

Vrijwel alle bedrijven zullen geraakt worden door de crisis, maar tegelijkertijd ontstaan er ook nieuwe kansen voor beleggers in specifieke sectoren, stellen Mark Nichols en Mark Heslop, fondsbeheerders van European Growth Strategy van Jupiter Asset Management.

De wereld wordt niet beter of slechter, maar wel anders

De pandemie zal de ‘normale’ economische groeivooruitzichten ernstig belemmeren. Het vertrouwen en de kapitaalinvesteringen zullen er onder lijden. Maar dit is al oud nieuws. Wat voor Nichols en Heslop als groeibeleggers op de lange termijn interessanter is, is dat het consumentengedrag zal veranderen – met ongeveer een kwart van de wereldbevolking momenteel in een lockdown, lijkt dat onvermijdelijk.

Elke crisis biedt kansen

Hoewel de pandemie schadelijke gevolgen zal hebben voor bedrijven, zal zij ook nieuwe kansen creëren. De pandemie heeft veel mensen gedwongen om hun dagelijkse gewoontes ingrijpend te veranderen. Er kan zelfs een versnelling van sommige traag verlopende groeitrends verwacht worden als gevolg van de crisis. Nichols en Heslop wijzen op drie bedrijfssectoren die op de langere termijn aantrekkelijk zijn:

Klinische diagnostiek: Op het gebied van diagnostisch testen zien bedrijven die laboratoriumapparatuur produceren zoals Diasorin, Tecan en bioMerieux op korte termijn een toename van de vraag naar hun apparatuur. Maar volgens Nichols en Heslop zullen zij in de toekomst waarschijnlijk volop profiteren van de inkomsten die zij zullen halen uit de verbruiksreagentia die ze aan de laboratoria zullen verkopen. Nichols en Heslop veronderstellen dat deze bedrijven snellere, meer omvattende diensten voor diagnostische tests kunnen aanbieden.

Voedselvoorziening: Voor overheden is het cruciaal om de voedsel- en landbouwsectoren in stand te houden tijdens de wereldwijde strijd tegen de Covid-19-pandemie. China had vóór het coronavirus al ervaren hoe de Afrikaanse varkenspest 50% van de varkensstapel van het land wegvaagde. Hier zou Genus, de wereldleider op het gebied van de genetische verbetering van varkens en runderen, op lange termijn van kunnen profiteren; het ontvangt royalty’s voor elk commercieel gespeend varken. Dat wil niet zeggen dat het bedrijf geen kortetermijnproblemen heeft gekend. In februari heeft het, vanwege de transportbeperkingen binnen de toeleveringsketen, geen enkel varken in China verkocht. Toch zijn Nichols en Heslop eigenlijk positiever geworden over de vooruitzichten voor het bedrijf. Na de varkensgriep- en coronaviruscrisis ligt een snelle en meer professionele heropbouw van het sterk gefragmenteerde binnenlandse aanbod van varkensvlees in China voor de hand door de oprichting van grootschalige geïntegreerde varkensvleesproducenten. Dit is een belangrijke prioriteit voor de Chinese regering en zou de vraag naar de producten van Genus moeten stimuleren.

E-commerce:Door de lockdowns in de fysieke wereld zullen veel mensen meer gebruik maken van de mogelijkheden die de digitale wereld biedt, zoals online winkelen, thuisbezorging en andere digitale producten zoals gaming. Nichols en Heslop zijn zeer enthousiast over Ubisoft Entertainment, een Frans gokbedrijf, dat uitblinkt in de groei en distributie van zijn digitale aanbod (zeer lage distributiekosten, breedband wordt nog sneller). Ze verwachten dat het tempo van de digitalisering zal worden opgevoerd en dat bedrijven zoals Ubisoft daar flink van zullen profiteren.

