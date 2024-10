Aandelenmarkten onder druk

De Europese aandelenmarkten stevenden dinsdag af op een lagere opening, waardoor een wereldwijde uitverkoop van aandelen werd verlengd te midden van stijgende rendementen op staatsobligaties, terwijl de olieprijzen de bezorgdheid over inflatie aanwakkerden.

Azië: Shanghai -4,1%, Nikkei -1,0%: Een rally na de feestdagen in China verloor ook aan kracht nadat de autoriteiten tijdens een langverwachte economische briefing geen nieuwe grote stimuleringsplannen hadden aangekondigd.

Europa: In Europa zullen beleggers de Duitse industriële productiecijfers en de Franse handelsbalanscijfers voor augustus beoordelen. EURO STOXX 50 en STOXX 600 futures daalden respectievelijk 0,8% en 0,7% in de premarket-handel. De Duitse industriële productie steeg in augustus 2024 met 2,9% m-o-m, waarmee de prognoses van 0,8% werden overtroffen en een herziene daling van 2,9% in juli plaatsvond. Het was de sterkste stijging sinds oktober 2021, gestimuleerd door een sterke stijging in de auto-industrie, met name motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers. Ook waren er stijgingen in de productie, energieproductie en bouwactiviteit.

Amerikaanse futures: Amerikaanse futures stabiliseerden zich dinsdag na een teleurstellende start van de handelsweek, omdat de stijgende rente op staatsobligaties woog op het marktsentiment. In de reguliere handel op maandag daalde de Dow met 0,94%, de S&P 500 daalde met 0,96% en de Nasdaq Composite tuimelde met 1,18%.

Brent -1,5% op 79,70 dollar : WTI-futures op ruwe olie daalden dinsdag tot ongeveer $ 75,6 per vat, waarschijnlijk als gevolg van winstnemingen na een stijging naar het hoogste niveau in meer dan een maand, gedreven door het escalerende conflict in het Midden-Oosten. Beleggers houden de mogelijke reactie van Israël op de raketaanval van vorige week vanuit Iran nauwlettend in de gaten, waarbij de oliefaciliteiten van Iran als een mogelijk doelwit worden beschouwd. President Biden heeft onlangs echter aangedrongen op aanvallen op de Iraanse olievelden en suggereerde dat alternatieve maatregelen moeten worden overwogen. Bovendien zijn de zorgen over het aanbod afnemend door de reservecapaciteit van de OPEC en de stabiliteit van de wereldwijde aanvoer van ruwe olie.

Euro/dollar 1,0978: De euro zakte onder de 1,098 dollar, het zwakste niveau sinds half augustus, als gevolg van het uiteenlopende monetaire beleid van de Europese Centrale Bank en de Amerikaanse Federal Reserve. De zwakke groei in de eurozone en de inflatie, die in september onder de doelstelling van 2% van de ECB daalde, deden de verwachtingen toenemen van een renteverlaging tijdens de vergadering van de ECB in oktober, wat mogelijk de derde verlaging dit jaar zou kunnen betekenen. ECB-leiders, waaronder Christine Lagarde, hebben hun steun hiervoor uitgesproken. Aan de andere kant verkleinde een sterk Amerikaans banenrapport de kans op een grote renteverlaging door de Federal Reserve, waardoor de dollar sterker werd en de euro verder verzwakte.

Merkwaardige trend AEX

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20267 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht