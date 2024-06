Aanjagers investeringen infrastructuur

De komende jaren zijn er enorme infrastructuurinvesteringen nodig als gevolg van vier wereldwijde trends: digitalisering, energietransitie, demografie en herinrichting van toeleveringsketens. Dit concluderen experts van BlackRock in een nieuwe whitepaper.

In het rapport getiteld The New Infrastructure Blueprint schetsen de beleggingsexperts van de Amerikaanse vermogensbeheerder de uitdagingen waar overheden en bedrijfsleven de komende jaren voor staan. “Wij geloven dat de categorie infrastructuur, met nu een waarde van $1000 miljard, een van de snelst groeiende delen van het private beleggingsuniversum kan worden.”

Volgens het transitie scenario van het BlackRock Investment Institute emen de investeringen in de energiesector toe van $2200 miljard per jaar tot $3500 miljard tegen het einde van dit decennium en $4500 miljard tussen 2040 en 2050. Een groot deel hiervan zal naar infrastructuur gaan. Verder betekent bijvoorbeeld de verschuiving van toeleveringsketens dat er nieuwe productievoorzieningen en transportinfrastructuur moeten worden gebouwd in landen als Mexico, Maleisië en Vietnam.

Nationale overheden zijn van oudsher financieringsbronnen, maar kunnen niet zonder hulp aan de vraag voldoen, aldus de BlackRock-experts. “Hoge en toenemende staatsschulden zijn een stimulans om publiek-private samenwerkingen aan te gaan. Ondertussen zoeken bedrijven naar externe partners om te helpen bij het financieren en exploiteren van hun infrastructuur, zodat ze hun aandacht en middelen kunnen inzetten voor hun kernactiviteiten.”

Over de hele kapitaalstructuur heen zien de experts nieuwe kansen voor beleggers ontstaan. “Typische infrastructuurbeleggingen kenmerken zich door langetermijncontracten met stabiele partijen, zoals overheden of grote bedrijven. De rendementen zijn minder volatiel, hebben beperkte correlatie met die van andere beleggingscategorieën en bewegen vaak mee met inflatie”, stellen ze.

