ECB zal rente dit jaar met 125 bps verhogen

De Europese Centrale Bank zal de rente in oktober met 75 basispunten (bps) verhogen en in december met 50 basispunten. Wij hebben ook onze 2022-ramingen voor de Europese 10-jaars rentetarieven naar boven bijgesteld.

De bbp-groei in de eurozone staat onder druk. Af te lezen aan de daling van de vertrouwensindicatoren dreigt de conjunctuur in rap tempo te verslechteren. Reden van deze verslechtering zijn de problemen op de energiemarkt. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn de energieprijzen hard gestegen. Door hogere energierekeningen staan de winsten van bedrijven onder druk en daalt de koopkracht van gezinnen. Dit zet een rem op de groei van de investeringen en de consumptie. Ook de internationale handel schakelt over naar een lagere versnelling.

Hier komt bij dat de centrale banken wereldwijd het monetair beleid verkrappen en de officiële rentetarieven wereldwijd stijgen. Aanleiding van de aanscherping van het monetair beleid is de scherpe inflatiestijging. De belangrijkste oorzaak daarvan zijn de hogere energieprijzen. Maar ook de inflatiemaatstaf die afziet van volatiele prijscategorieën als voedsel en energie -de zogenaamde kerninflatie- loopt op. Dit wijst erop dat de inflatie zich verbreedt. Daarmee groeit het risico dat de hogere inflatie een hardnekkig fenomeen wordt en zich nestelt in de toekomstverwachtingen. Hoe langer de inflatie hoog blijft, hoe lastiger het wordt deze te beteugelen. Vandaar dat centrale banken nu hard ingrijpen. Gelet hun uitlatingen zijn zij bereid ver te gaan om hun geloofwaardigheid te behouden, zelfs als zij daarmee een recessie riskeren.

De inflatie in de VS is harder opgelopen dan aan deze kant van de oceaan. De Amerikaanse centrale trapt daarom nog steviger op de rem dan de ECB. Wij verwachten dat de Fed het Federal Funds Rate tarief met in totaal 2 procentpunt opschroeft naar 4,5% eind dit jaar. De ECB zal volgens ons het depositotarief met 1,25 procentpunt verhogen naar 2% eind dit jaar. Begin vorige maand gingen wij er nog vanuit dat de beleidsrentes zouden pieken op respectievelijk 4% in 1%. De reden van onze aanpassingen zijn de signalen dat Amerikaanse en Europese centrale bankiers rekening houden met een langer hoog blijvende inflatie, ondanks de groeiende recessierisico’s.

Lange rente verder gestegen

Na een kortstondige daling in juli zit de lange rente sinds augustus weer in de lift. De onzekerheid op financiële markten in combinatie met het vooruitzicht van renteverhogingen vertaalt zich in hogere lange rentes. De 10-jaarsrente op Nederlandse staatsleningen is in de maand september met 0,6 procentpunt gestegen richting 2,5%. Wij denken dat de 10-jaars rente weer zal dalen wanneer de tekenen van recessie duidelijker worden, richting 1,5% eind volgend jaar.

Euro en dollar vrijwel op pariteit

De euro schommelt rondom pariteit met de dollar. De sterkere renteverhogingen in de VS, de veiligehavenstatus van de dollar en het feit dat de VS minder afhankelijk is van Russisch gas dan de eurozone geven de dollar steun. Toch voorzien wij een verzwakking op termijn als het gat tussen de Europese en Amerikaanse rentetarieven slinkt en financiële markten weer tot rust komen en de vraag naar veiligehavenmunten afneemt.

Deel dit artikel

Geschreven door: Economen ABN Amro Het Economisch Bureau van ABN Amro geeft regelmatig een schets van de stand van zaken, en de vooruitzichten, van 11 sectoren met in totaal 76 branches.

Bekijk alle 90 berichten van Economen ABN Amro

Terug naar het nieuws overzicht