ABN Amro: ‘Euro/dollar in 9 maanden naar 1,12’

Tijdens de beleidsvergadering van februari heeft de ECB de rentetarieven met 50 basispunten (bp) verhoogd. Deze verhoging was in lijn met de verwachtingen en bracht de depositorente naar een niveau van 2,50%. Naast de renteverhoging kondigde de centrale bank ook alvast aan dat volgens de huidige plannen de rente in maart nogmaals met 50bp verhoogd zal worden.

Daarna zal de ECB het verdere traject van het monetair beleid opnieuw beoordelen. Hierbij zullen de ‘rentebesluiten in elk geval gebaseerd blijven op economische data en een benadering per vergadering volgen’. De Visie van de economen van de ABN Amro.

Het is de vraag of de ECB na maart nog harder op de rem zal gaan trappen. Hoewel er een kans is dat de centrale bank tegen die tijd nog onvoldoende bewijs ziet om de rente niet verder te verhogen, denken wij toch dat er na maart al een pauze kan worden ingelast. De economie van de eurozone heeft namelijk al veel aan kracht verloren. Het BBP van een aantal landen (o.a. Duitsland, Italië) is in het vierde kwartaal van 2022 al gekrompen. Hoewel het vertrouwen van consumenten en producenten de afgelopen paar maanden weer wat is gestegen, blijft het vertrouwen op relatief lage niveaus. De groei van de kredietverlening door banken aan gezinnen en bedrijven neemt inmiddels sterk af. Dit duidt op aanhoudende economische zwakte. Deze economische zwakte zal ook de loonstijging binnen de perken houden en de inflatie op de middellange termijn naar het doel van de ECB brengen.

Wij verwachten dat de economie van de eurozone dit jaar een milde recessie zal doormaken en dat de inflatie en de inflatieverwachtingen in de loop van dit jaar fors zullen afnemen. In dat geval kan de ECB in de laatste maanden van dit jaar alweer van koers veranderen en de rente geleidelijk gaan verlagen naar een niveau waarbij de economie minder hard wordt afgeremd (aangenomen wordt dat de ECB boven de 2% een verkrappend beleid voert).

Lange rente in februari gestegen

Nadat de 10-jaarsrente op Nederlandse staatsleningen in de maand januari flink was gedaald, is deze in februari nog harder gestegen. Onzekerheid op financiële markten over toekomstige rentestappen door de Amerikaanse en Europese centrale banken speelden hierbij een belangrijke rol. Op financiële markten zijn met name de verwachtingen over de toekomstige beleidsrente van de Amerikaanse centrale bank (de Fed) fors opwaarts bijgesteld. Wij denken dat de verwachtingen hierbij té ver naar boven zijn doorgeschoten en dat deze de komende maanden weer zullen dalen. Ook de lange rente zal dan weer dalen.

Euro zal weer stijgen ten opzichte van de dollar

Onder invloed van de gestegen verwachtingen voor de beleidsrente van de Amerikaanse centrale bank, is de euro in februari gedaald ten opzichte van de dollar. Zoals hierboven gemeld denken wij dat de verwachtingen over de Amerikaanse beleidsrente zijn doorgeschoten. Ook de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie zijn namelijk verslechterd. Wij denken dat EUR/USD gedurende de rest van dit jaar verder weer geleidelijk zal stijgen. Onze voorspelling voor EUR/USD eind dit jaar is 1,12.

Geschreven door: Economen ABN Amro

