ABN Amro handhaaft euro/dollar prognose van 1,10

Het sentiment rondom de Europese economie is al geruime tijd negatief, ondanks dat de groeicijfers over het derde kwartaal beter waren dan verwacht. Het zijn met name de grote economieën, zoals Duitsland en in mindere mate Frankrijk, waar de vooruitzichten mager zijn. De Visie van de economen van ABN Amro.

Bedrijven worden daarom terughoudend in het aannemen van personeel, wat naar verwachting uiteindelijk de loongroei zal temperen. De zwakke groeivooruitzichten hebben zo ook gevolgen voor de inflatie.

Na jaren van inflatie ver boven de centrale-bankdoelstelling van 2% leidt de huidige zwakke conjunctuur er mogelijk toe dat de inflatie op termijn juist onder de doelstelling nestelt. In de beleidsvergadering van oktober heeft de ECB de beleidsrente voor de derde keer verlaagd met 25 basispunten (bp). De neerwaartse risico’s voor de inflatievooruitzichten van een zwak economisch herstel werden in die beleidsvergadering voor het eerst expliciet benoemd. Verder gaven de meer verruimingsgezinde leden van de raad van bestuur van de ECB in de afgelopen weken aan dat het tempo van renteverlagingen opgeschroefd moet worden van 25bp naar 50bp bij de volgende vergadering in december. Dit benadrukt dat de richting waarin rentes zich gaan bewegen duidelijk is. Waar het nu vooral om gaat, is het tempo van renteverlagingen.

Wij denken dat de ECB vast blijft houden aan het huidige tempo van 25bp. Ja het Europese herstel stelt teleur, maar de recente cijfers zijn niet dusdanig slecht om een dergelijke versnelling op dit moment te rechtvaardigen. Ook zal de ECB een duidelijk vertraging van de binnenlandse inflatie willen zien voordat ze een dergelijke stap overwegen. Ook zijn er in de geopolitieke sfeer inflatierisico’s. Denk bijvoorbeeld aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De ECB houdt daarom waarschijnlijk liever een slag om de arm.

Lange rente licht gestegen

Vanwege de renteverlagingen door centrale banken daalt de korte rente. De lange rente is in oktober licht opgelopen. Dit kan ook verband houden met onzekerheid rondom de Amerikaanse verkiezingen. De Duitse Bunds en Amerikaanse Treasuries noteerden eind oktober respectievelijk 2,4% en 4,3%, tegen 2,1% en 3,8% eind september. Wij denken dat rentes de komende maanden gestaag dalen naarmate de signalen van verdere renteverlagingen duidelijker worden.

Wisselkoersraming EUR/USD blijft onveranderd

Sinds begin oktober is de Amerikaanse dollar met bijna 4% gestegen. De wisselkoers is hierdoor gedaald tot onder 1,08. De nominale en reële renteverschillen tussen de VS en Duitsland zijn verschoven in het voordeel van de dollar. We hebben onze EUR/USD-prognoses desondanks gelijk gelaten. Voor eind dit jaar houden wij rekening met een wisselkoers van 1.10. De wisselkoers kan schommelen door onzekerheid naar aanleiding van de Amerikaanse verkiezingen.

Geschreven door: Economen ABN Amro Het Economisch Bureau van ABN Amro geeft regelmatig een schets van de stand van zaken, en de vooruitzichten, van 11 sectoren met in totaal 76 branches.

