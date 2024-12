ABN Amro houdt yen-raming ongewijzigd

De technische vooruitzichten voor de yen zijn verbeterd. De Bank of Japan zal naar verwachting doorgaan met renteverhogingen, maar heel geleidelijk. Afnemende verschil in beleidsrentes tussen de Bank of Japan en de Fed/ECB ondersteunt de yen. We laten onze yen-ramingen voorlopig ongewijzigd, zeggen de economen van ABN Amro.

In onze FX Outlook voor 2025 gaven we aan dat we verwachten dat de zwakte van de yen ten opzichte van de dollar beperkt zal blijven in onze prognosehorizon, maar dat de yen zal stijgen ten opzichte van de euro (voornamelijk als gevolg van de zwakte van de euro). De belangrijkste redenen hiervoor zijn de volgende. Ten eerste is de yen al aanzienlijk verzwakt en is er niet veel ruimte voor verdere verzwakking. Ten tweede beweegt de Bank of Japan, zij het langzaam, in de tegenovergestelde richting van andere centrale banken zoals de Fed en de ECB. Deze factoren zijn gunstig voor de yen.

Technische vooruitzichten zijn verbeterd

Sinds de publicatie van onze FX Outlook op 22 november, heeft de Amerikaanse dollar wat winst ingeleverd ten opzichte van andere belangrijke valuta’s. De valuta die het meest profiteerde was de yen. De technische vooruitzichten voor de yen zijn verbeterd. Op 8 november brak EUR/JPY onder het tweehonderddaags voortschrijdend gemiddelde, wat duidt op een verandering in de langetermijntrend naar negatief voor EUR/JPY (positief voor de yen). Dit is in lijn met onze visie. Recent brak USD/JPY echter ook onder dit technische level. Met de trendverandering in zowel EUR/JPY als USD/JPY zijn de technische vooruitzichten positief geworden voor de yen. Dit wordt echter nog niet weerspiegeld in de netto speculatieve positionering in de yen. De markt heeft een bescheiden netto shortpositie in yen, maar deze data worden met enige vertraging gepubliceerd. Een andere factor om in gedachten te houden bij de yen zijn de safe-haven karakteristieken. In tijden van stress wordt de yen gekocht (net als de dollar) vanwege zijn diepe liquide markten.

Bijeenkomst Bank of Japan op 19 december

Op 19 december neemt de Bank of Japan (BoJ) een besluit over het monetaire beleid. Eerder dit jaar begon de BoJ, geholpen door de versnellende loongroei en met de verwachting dat de inflatie zich rond de doelstelling van 2% zou stabiliseren, met het normaliseren van haar zeer accommoderende monetaire beleid. De BoJ maakte niet alleen een einde aan haar beleid van negatieve rentetarieven en beheersing van de rentecurve, maar kondigde ook een afbouw aan van haar programma’s voor de aankoop van activa (asset-purchasing programmes, APP). Na kleine verhogingen in maart en juli liet de BoJ de rente in september/oktober ongewijzigd. We verwachten dat de BoJ de rente zeer geleidelijk zal blijven verhogen. Mede gezien de recente hoge inflatiecijfers uit Tokio en omdat de grootste vakbond mikt op nog een jaar van hoge onderhandelde lonen, is er een kans dat de BoJ al in december de rente verder verhoogt met 25 basispunten (naar 0,50%). Momenteel schat de markt de kans dat de beleidsrente in december met 25 basispunten wordt verhoogd in op ongeveer 35%.

We laten de yen-ramingen voorlopig ongewijzigd

Hoewel de ontwikkelingen momenteel positief zijn voor de yen, willen we afwachten hoe USD/JPY zich de komende weken zal gedragen. Midden januari zullen we de yen opnieuw bekijken. De risico’s zijn dat de yen sterker wordt dan we op dit moment in onze prognoses hebben.

