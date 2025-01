Paul Diggle (abrdn): ‘Deze vijf thema’s moet je in de gaten houden in 2025’

Macro-gebeurtenissen waren het afgelopen jaar een dominante factor op de financiële markten en dat zal in 2025 ook nog het geval zijn, aldus Paul Diggle, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder abrdn. Hij noemt de vijf belangrijkste thema’s die beleggers het komende jaar in de gaten moeten houden.

1. De cyclus van renteverlagingen wordt ingekort

De Federal Reserve zal de rente minder ver verlagen dan eerder werd aangenomen en uitkomen op een Fed funds rate van 3,5-3,75% in de tweede helft van 2025.

Tijdens de tweede termijn van Donald Trump zal de combinatie van begrotingsversoepeling en deregulering de groei licht stimuleren. Het grootste deel van de stimulans komt in 2026, wanneer extra belastingverlagingen van kracht worden. De aantrekkende groei draagt bij aan een sterkere inflatiedruk.

Hogere importheffingen en een scherpe daling van de nettomigratie oefenen eveneens een opwaartse druk uit op de prijzen via een negatieve aanbodschok. Als gevolg hiervan blijft de kerninflatie van de PCE, de voorkeursindicator van de Fed, in 2025 en 2026 steken op bijna 2,5% op jaarbasis. Dit betekent dat de Fed minder ruimte zal hebben om het beleid te versoepelen. Om de inflatieverwachtingen te verankeren, zal ze de rente ruim boven neutraal moeten houden.

Een hoger-voor-langer profiel voor de rente in de VS zal invloed hebben op de centrale banken over de hele wereld. Over het algemeen blijven opkomende markten (EM’s) streven naar lagere rentes, maar ze kunnen de rente minder snel en minder ver verlagen.

2. Schulden zijn weer een punt van zorg

De wereldwijde overheidsschuld is gestegen tot meer dan 100.000 miljard dollar, bijna 100% van het wereldwijde bbp. De Amerikaanse staatsschuld bedraagt ruim 100% van het bbp en het begrotingstekort bedraagt 6,7%. Dit is buitengewoon groot voor een economie met nagenoeg volledige werkgelegenheid.

Het beleid van Trump kan de Amerikaanse schuld en het Amerikaanse tekort verder verhogen en dat kan leiden tot hogere rentes op de Amerikaanse schuld. Beleggers kunnen meer compensatie eisen voor de mogelijk hogere inflatie en de grotere onzekerheid die gepaard gaan met het presidentschap van Trump.

In het basisscenario van abrdn loopt het tekort op tot boven de 7% van het bbp. In andere scenario’s loopt het zelfs veel verder op.

Bovendien kan de rente op Amerikaanse obligaties ook om niet-schuldgerelateerde redenen stijgen. Meer negatieve aanbodschokken, bijvoorbeeld door klimaatverandering en geopolitiek, kunnen leiden tot meer perioden van hoge inflatie en lage groei. Dit kan een langdurige, positieve correlatie tussen obligaties en aandelen tot gevolg hebben, waardoor de premie en dus de Amerikaanse leenkosten worden opgedreven.

3. Veranderende globaliseringspatronen zorgen voor winnaars en verliezers in opkomende markten

De toegenomen onzekerheid over het handelsbeleid en een meer inflatoire economie in de VS zullen voor veel opkomende markten moeilijk te navigeren zijn.

Door hun grote handelsoverschotten met de VS lopen Mexico en Vietnam het grootste risico op strafmaatregelen van Washington. Op de lange termijn kunnen ze wel de winnaars worden van verschuivende toeleveringsketens, vooral als Amerika zich voornamelijk van China wil ontkoppelen.

Tot een verbreking van de handelsrelatie tussen de VS en Mexico zal het niet komen. Dankzij zijn diepe integratie in de Amerikaanse industrie zullen handelsbeperkingen Mexico gespaard blijven, zoals ook het geval was tijdens het eerste presidentschap van Trump. Inderdaad, hoe meer de VS zich loskoppelt van China, hoe meer het andere landen nodig zal hebben, en Mexico is goed gepositioneerd om in dat gat te springen.

4. VS mikken op staakt-het-vuren in Oekraïne en het Midden-Oosten

De volatiliteit in het Midden-Oosten zal aanhouden en de focus van het Israëlische en Amerikaanse veiligheidsbeleid komt steeds meer op Iran te liggen. Ons basisscenario voorziet in geregelde schermutselingen tussen Israël, door Iran gesteunde milities en Iran zelf.

De verwachting is dat het Amerikaanse Iranbeleid terugkeert naar een vergelijkbare positie als tijdens de eerste ambtstermijn van Trump (‘maximale druk’), met meer sancties en een strengere handhaving (ook op de olie-export), en inperking van het Iraanse nucleaire programma.

In een gunstig scenario reageert Iran op de druk van de VS, beëindigt het zijn nucleaire programma en verminderen de regionale spanningen aanzienlijk. Maar in een negatief scenario zou het tot een directe militaire confrontatie tussen Israël en Iran kunnen komen, met kans op escalatie tot een grotere regionale oorlog.

5. Europa is de volgende bron van politieke risico’s

Een belangrijk thema bij de verkiezingen in Duitsland begin volgend jaar is de toekomst van de ‘schuldenrem’, die het begrotingstekort beperkt tot 0,35% van het bbp. De volgende Duitse regering zal de schuldenrem waarschijnlijk hervormen, maar hoe is onduidelijk en hangt af van het aantal zetels van de uiteindelijke regering. Waarschijnlijk wordt het slechts een bescheiden expansie van de begroting.

Ondertussen zijn de politieke- en begrotingsproblemen van Frankrijk acuter geworden. De vorige regering slaagde er niet in om een begroting goedgekeurd te krijgen die voldeed aan de begrotingseisen van de Europese Commissie.

De begrotingspositie van Frankrijk blijft precair. Het land lijkt nu meer op een periferie van de EU dan op de kernmarkt die het was en dat zou ook in de Franse spreads te zien moeten zijn.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht