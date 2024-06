abrdn: ‘Inflatie eist ook in tweede deel 2024 hoofdrol op’

De inflatiedruk is minder hoog en dat geeft de centrale banken de ruimte om de rente te verlagen en het monetaire beleid te versoepelen. Dat voorziet abrdn voor de tweede helft van dit jaar. Maar, voegt de vermogensbeheerder toe, er zijn nog voldoende zaken die roet in het eten kunnen gooien.

De kerninflatie is bijzonder hardnekkig gebleken. Maar bepaalde indicatoren, zoals het negatievere sentiment met betrekking tot de Amerikaanse huurwoningmarkt, de afnemende utiliteitsbouw en de dip in de economische groei, wijzen erop dat de inflatie wellicht afneemt. Een minder oververhitte arbeidsmarkt helpt waarschijnlijk ook om de loongroei te vertragen. Dalende prijzen voor tweedehands auto’s duiden erop dat de prijzen van goederen afnemen. De recente daling van de olieprijzen doet ook een duit in het desinflatiezakje. Met andere woorden, de opstomende inflatiedruk tijdens de eerste helft van dit jaar in de VS en elders zou snel plaats moeten maken voor een matigende inflatie. Ook valt een economische krimp niet uit te sluiten.

Goed nieuws in Europa

Ondertussen is de economische groei in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk herstellende. abrdn gaat hier, in tegenstelling tot de economische verwachtingen voor de VS, uit van een langere periode van trendmatige groei. De totale inflatie in deze economieën keert langzaam terug naar het streefpercentage.

abrdn heeft haar verwachtingen voor de Britse groei nog niet bijgesteld in verband met de verkiezingen. Mocht de Labour Party winnen en er vervolgens in slagen om allerlei bestaande bouw- en woningmarktregelgeving in te dammen en bovendien de banden met de Europese Unie weten aan te trekken, kan dit de slapende groei aanwakkeren.

Lagere rentetarieven verwacht

abrdn gaat ervan uit dat de ECB dit jaar nog twee keer in de rentetarieven knipt, de Bank of England overgaat tot drie verlagingen en dat de Fed in september en december die stap zet. Voor volgend jaar voorspelt abrdn een renteverlaging in zowel de VS als de eurozone en het Verenigd Koninkrijk van een per kwartaal. De vermogensbeheerder houdt hierbij wel een slag om de arm. De economen van abrdn houden geen rekening met een mogelijke renteverhoging omdat volgens hen hier geen sprake van zal zijn.

De Bank of Japan vormt hier echter een uitzondering op, aldus abrdn. De sterke loongroei, de druk op de yen en het feit dat het land nog niet helemaal bekomen is van decennia van deflatie betekenen dat de centrale bank de rente waarschijnlijk verder omhoogduwt en het monetaire beleid niet versoepelt.

Andere opkomende markten en risico’s

De totale groei van opkomende markten behoudt dit jaar enigszins haar momentum. Dit is vooral te danken aan de getoonde veerkracht van de dienstensector en meer productie en handel.

De nominale inflatie is in de opkomende landen weer aanbeland op het beoogde niveau, alhoewel de hardnekkige inflatie binnen de kernsectoren waarschijnlijk een probleem blijft. Dit geldt ook voor opkomend Europa en Mexico. abrdn denkt dat de centrale banken in Asia Pacific wachten op de eerste renteverlagingen door de Fed voordat ze zelf die stap zetten. Dit in verband met mogelijke valutagevolgen. Meer groei en koppige inflatie in de dienstensector kunnen het tempo van renteverlagingen vertragen. Als daar al sprake van is, is dat tijdelijk.

De Amerikaanse verkiezingen in november vormen een belangrijk risico voor de wereldeconomie. Een tweede termijn voor president Joe Biden, waarop abrdn haar prognoses vooralsnog baseert, zou betekenen dat het huidige beleid wordt doorgezet. Maar als Donald Trump wint, kunnen de gevolgen van zijn ongewisse plannen zorgen voor enorme inflatiedruk.

