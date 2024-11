abrdn: ‘Wat betekent Trumps overwinning voor duurzaamheid?’

Wat betekent Trumps verkiezingsoverwinning voor de belangrijkste duurzaamheidsthema’s en de markten die daarvan afhankelijk zijn? Ann Meoni, senior sustainable investment manager bij vermogensbeheerder abrdn, zet alles op een rij.

De Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA), de wet die investeringen in de groene economie stimuleert, kan wel eens als eerste sneuvelen, denken velen. Toch verwacht Ann Meoni dat het niet zo’n vaart zal lopen en dat het eerder bij hervormingen van deze wet blijft (zie tabel). Dit komt doordat de IRA vooral staten met veel Republikeinse kiezers voordeel heeft gebracht.

Hoe Trump de IRA kan veranderen

Steun voor verwerven en bewerken van mineralen die binnenlands van cruciaal belang zijn• Aankoopsubsidies elektrische auto voor consumenten (dit zal sterk afhangen van wie er in de regering wordt benoemd)• Belastingkorting voor productie van schone energie• Emissiedoelstellingen voor auto’s van het Amerikaanse milieuagentschap, het Environmental Protection Agency (EPA)• Belastingkorting voor kernenergie• Steunmaatregelen voor vergroening van huishoudens (bijv. warmtepompen)• Bij volledige intrekking van de IRA zullen lopende projecten waarschijnlijk hun belastingvoordelen behouden tot ze zijn voltooid.• Boetes op methaanlekken• Belastingvoordeel voor de producenten van groene waterstof en aanbieders van CO2-opslag*• Gunstige voorwaarden voor duurzame vliegtuigbrandstof

Investeringen in groene energie per stemdistrict onder Biden – stand per 31 oktober 2024



Onderstaande grafiek toont dat onder Biden veel meer in groene energie is geïnvesteerd in districten die Republikeins stemden dan in Democratische districten.

42 miljard dollar 161 miljard dollar

in Democratische districten in Republikeinse districten

Na invoering van de Inflation Reduction Act daalden de investeringen in Democratische districten licht – van 24 miljard naar 18 miljard dollar, terwijl die in Republikeinse districten bijna verdubbelden: van 57 miljard naar 105 miljard dollar. (Bron: Bloomberg, ‘Biden Is Giving Red Districts an Inconvenient Gift: Green Jobs, gepubliceerd op 20 juni 2024.)

Elektrische auto’s



Trump trekt de VS waarschijnlijk opnieuw terug uit het Klimaatakkoord van Parijs. De kans is dan ook groot dat de steunmaatregelen voor elektrisch rijden verdwijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om die onderdelen van de IRA die de productie en aanschaf van elektrische auto’s stimuleerden, hoewel de kans groot is dat dit niet in het straatje past van Trumps supporter en Tesla-eigenaar Elon Musk. Maar omdat Tesla flink voorloopt op zijn concurrenten wat betreft schaalgrootte en spreiding, kan het afschaffen van subsidies alsnog in het voordeel van Tesla uitpakken.

Verder gaat Ann Meoni uit van hogere invoertarieven voor ‘clean tech’, met name elektrische auto’s, maar deze kunnen niet zo hoog zijn als Trump eerder heeft gezegd.

Natuur – minder bescherming



De regering-Biden heeft een aantal natuurbeschermingsmaatregelen aangescherpt, zoals de wet op bedreigde diersoorten (Endangered Species Act) en milieureguleringen. Voorlopig blijven die overeind, simpelweg omdat ze aan de aandacht ontsnappen. Maar de verwachte bezuinigingen op het milieuagentschap EPA maken veel van dit soort reguleringen tandeloos. De slagkracht van het EPA zal aanzienlijk afnemen.

Sociaal – negatieve schok voor de arbeidsmarkt



In de eerste regeerperiode van Trump drongen vele werknemers er bij hun werkgevers op aan zich uit te spreken tegen omstreden regeringsstandpunten. Dat kan nu ook gebeuren. Gelijkheid, diversiteit en inclusie komen vermoedelijk onder druk.

Het recht op abortus, een belangrijk onderwerp in de campagne, leidt waarschijnlijk tot weinig actie van de federale regering. Trump zal het abortusbeleid vermoedelijk aan de staten overlaten. Overigens zijn verschillende bedrijven op hun aandeelhoudersvergaderingen al onder druk gezet, onder meer met resoluties die vroegen om niet langer bij te dragen aan de zorgkosten van werknemers die kiezen voor een abortus.

Een Republikeins Congres neemt waarschijnlijk de zogeheten HR 2 Bill aan, een wet die werkgevers verplicht om te controleren of hun werknemers legaal in de VS verblijven. Dat zou het aantal mensen zonder papieren op de arbeidsmarkt flink kunnen verlagen en kan een negatieve schok voor de arbeidsmarkt betekenen.

Governance – minder ESG-verplichting



De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC voerde dit jaar voor bedrijven de verplichting in om te rapporteren over klimaatrisico’s. Trump draait dit waarschijnlijk terug. De SEC maakte het ook gemakkelijker om op aandeelhoudersvergaderingen resoluties in te dienen, wat leidde tot een hausse aan oproepen aan bedrijven om meer te doen op het gebied van ‘ESG’, vooral voor het milieu en de positie van werknemers. Dit riep tegenresoluties op om juist geen middelen vrij te maken voor ESG-zaken en af te zien van stellingname in politieke onderwerpen, zoals vrouwenrechten. Deze verruiming van het resolutierecht wordt mogelijk ingekrompen. Ingrijpende veranderingen in de regelgeving voor raden van bestuur zijn niet te verwachten.

Marktreactie



De eerste beursreacties bij de ‘clean tech’ aandelen, die door de beleidsveranderingen kunnen worden geraakt, bleven beperkt. De gevolgen voor duurzaamheid en specifieke aandelen worden duidelijker zodra alle nominaties van de regering bekend zijn.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20420 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht