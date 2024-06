AEX hoger en bitcoin op weg naar oude top

Op de aandelenmarkten zal het vandaag vooral gaan over de waarschijnlijke renteverlaging van de ECB morgen.

“De meest vooraanstaande centrale banken maken zich op om hun beleidsrentes te verlagen. Echter, net als de snel opeenvolgende verhogingen, zullen de verlagingen niet het gebruikelijke patroon volgen.” Dit stellen beleggingsstrategen van het BlackRock Investment Instutute (BII) in een vooruitblik op de beleidsvergaderingen van de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag en Federal Reserve (Fed) volgende week. “De ECB staat op het punt als eerste van de twee de rente te verlagen, maar het uiteenlopen van het beleid zal tijdelijk zijn, verwacht BII, dat een verlaging door de Fed komende week niet verwacht maar ook niet helemaal uitsluit. Beide centrale banken zinnen op verlaging, terwijl de inflatie nog boven de 2% ligt en de economische groei aantrekt. BII verwacht dat zowel de ECB als de Fed de rente daarom langer hoog zullen houden dan in eerdere cycli. Voor de middellange termijn zien ze de beleidsrente voor de VS uitkomen op 4%, voor het VK op 3% en voor de eurozone op 2%.”

Markten

Amerikaanse futures staan tot bijna 0,2% in de plus. Europa 0,5% in de plus. Azië: Nikkei -0,9%, Shanghai -0,8%, Sensex +1,8% (verkiezingswinst) en Hong Kong -0,2%. Euro/dollar 1,0878. Brent -0,1% op 77,45 dollar. Bitcoin +0,7% op 71.051 en daarmee hard op weg naar de oude top van 73.218. Een aanval is haast onvermijdelijk.

