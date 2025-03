AEX in de ban van de rente. Krijgen we hetzelfde als mei vorig jaar?

De AEX heeft voldoende ruimte voor een stijging, maar de angst voor de ontwikkeling van de rente in de VS maakt beleggers voorzichtig.

Het rendement op de 10-jaars Amerikaanse staatsobligatie bleef dinsdag stabiel rond de 4,29% na een volatiele sessie, terwijl beleggers wachtten op de beleidsbeslissing van de Federal Reserve. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente woensdag stabiel zal houden, hoewel de markten rekening houden met 60 basispunten aan renteverlagingen dit jaar. De bezorgdheid over een mogelijke economische vertraging is versterkt door het tariefbeleid van president Donald Trump. Uit maandag vrijgegeven gegevens bleek dat de Amerikaanse detailhandelsverkopen in februari minder stegen dan verwacht en dat de voorgaande maand naar beneden werd bijgesteld. Onderdelen van het rapport over de detailhandelsverkopen, met name over de zogenaamde verkopen van controlegroepen, boden echter bewijs van een milde economische neergang.

Overeenkomst met vorig jaar

De ontwikkeling van de Amerikaanse10-jarige rente vertoont grote overeenkomsten met mei vorig jaar. De rentedaling schoot toen door naar beneden naar 3,6% in september. Momenteel zit de rente technisch klem tussen de 4,0% en 4,5%.

