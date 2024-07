AEX is technisch kwetsbaar

Het zijn vooral de bankaandelen die de AEX vandaag aan winst helpen. Het vertrouwen is groot.

De ING BeleggersBarometer is in juni met 6 punten gestegen. Vorige maand stond deze op 127, nu op 133. Van de beleggers verwacht 54% dat de AEX, de belangrijkste Nederlandse beursindex, de komende drie maanden zal stijgen. Volgens deze beleggers staat de AEX over drie maanden – dus in de maand september – op 920 punten. Een hogere waarde van de eigen beleggingsportefeuille verklaart mede het positievere sentiment. Ook zien beleggers dankzij generatieve AI meer kansen in de wereldeconomie. Meer dan de helft zegt inmiddels ervaring te hebben met het gebruik van kunstmatige intelligentie.

Kansen door generatieve AI

Generatieve AI, zoals Chat GPT, is een vorm van kunstmatige intelligentie, die geautomatiseerd content creëert op basis van ‘prompts’, ofwel vragen of verzoeken van gebruikers. In vergelijking met een jaar geleden kennen meer beleggers de voor- en nadelen van generatieve AI. Dit percentage is gestegen van 59% naar 68%. Beleggers die hiermee bekend zijn maken er tegenwoordig vaker gebruik van. Iets meer dan de helft (51%) heeft ervaring met generatieve AI en 14% gebruikt het regelmatig.

Beleggers zien door generatieve AI meer kansen voor efficiëntie en snelheid in de wereldeconomie. Meer dan de helft van de beleggers (53%) denkt dat deze vorm van AI invloed heeft op banen, maar dat dit uiteindelijk niet zal leiden tot toename of verlies van werkgelegenheid. Daarentegen denkt één op de drie beleggers (29%) dat het wel banen gaat kosten.

Markten

De AEX is technisch kwetsbaar. De index beweegt tussen de boven- en ondetgrens van de bandbreedte. Het prijsmomentum beweegt nog boven de 0-lijn, maar er is niet veel nodig voor een negatieve doorbtraak en de daarbij horende daling van de index. Voor de meeste markten zijn de risico’s groter dan de kansen, zie Saldo %.

Bron: Slotnoteringen dagbasis, bron MetaStock.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19928 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht