AEX, LET OP: in de VS is sprake van een winstrecessie

De AEX scheert op 755 langs de trendlijn. Veel is niet nodig voor een doorbraak. De steun van 733 komt dan in zicht.

Het is positief dat de onderhandelaars over het Amerikaanse schuldenplafond dichter bij elkaar zijn gekomen. Maar er is een ander probleem. De bedrijfswinsten in de Verenigde Staten daalden in het eerste kwartaal met 8,2% tegen een raming van -0,9% en -2,7% in Q4. De Amerikaanse zitten dus al in een recessie. De onderstaande grafiek laat zien dat dalende bedrijfswinsten slecht zijn voor het beurssentiment.

Amerikaanse futures staan wat lager. Azië hoger. Nikkei +0,6%, Shanghai +0,5% en Sensex +0,4%. Hong Kong was dicht. Euro/dollar 1,0739. Negatieve trend voor euro/dollar is nog niet uitgeteld, maar RSI toont een lichte verbetering. Brent -0,2% op 76,08 dollar bij de aanzet van een stijging van de prijstrend. Weerstanden liggen voor Brent op 77 en 82 dollar

