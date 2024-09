AEX technisch herstel + Brent test bodem 2023

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag te maken hebben met de nasleep van de tegenvallende Amerikaans arbeidsmarktcijfers van vrijdag, de tegenvallende groei van de Japanse economie en de waarschijnlijke renteverlaging van de ECB met een kwartje. Stijgingen worden toegeschreven aan een technisch herstel.

Euro/dollar 1,1068. Brent futures stegen maandag tot ongeveer $72 per vat door een technische opleving na een daling van bijna 8% vorige week. Bovendien versterkten zwakke cijfers uit Europa de bezorgdheid over de vraag naar energie, verergerd door de aanhoudende zorgen over de zwakke Chinese consumptie. Bank of America heeft haar olieprognose voor 2025 herzien, waarbij de Brent-prijzen werden verlaagd van $ 80 naar $ 75 en de Amerikaanse benchmark van $ 75 naar $ 71. Het besluit van Saudi Aramco om de officiële verkoopprijzen van oktober te verlagen, duidde op de verwachting van een zwakke vraag in Azië. Ondertussen heeft OPEC+ zijn productieverhoging van 180.000 vaten per dag uitgesteld tot december, wat tot volgend jaar 2,2 miljoen vaten per dag zou hebben toegevoegd.

Brent test de low van 2023

AEX wacht op kentering

