AEX: trends nog positief

Fed-president Powell heeft beleggers gerustgesteld met zijn uitspraak dat rentes niet meer zo sterk hoeven te worden verhoogd.

Wel zal rekening moeten blijven worden gehouden met renteverhogingen, omdat de inflatie nog boven de doelstelling van 2% staat. Voorlopig is de renterust even teruggekeerd.

Justin Thomson, CIO, International Equity bij T. Rowe Price. “Na de grote ‘valuation reset’ van dit jaar zijn alle belangrijke beleggingsklassen – behalve Amerikaanse aandelen – goedkoop ten opzichte van de afgelopen vijftien jaar. Dit is volgens Thomson een goed uitgangspunt. De belangrijkste valuta’s, waaronder de yen, de euro en het Britse pond, worden alle verhandeld op het laagste niveau in decennia, ongeveer 35-50% onder hun fundamentele waarden. De premie op veiligheid – de Amerikaanse dollar – is nog nooit zo hoog geweest. Het is een moeilijk jaar geweest voor beleggers, maar met het oog op 2023 is het belangrijk te onthouden dat benchmarks op het verleden zijn gericht. De toekomst is anders – dat is altijd zo. Dit betekent dat het draaiboek voor beleggers in de nieuwe tijd ook anders zal moeten zijn.”

Het Japanse consumentenvertrouwen daalde naar 28,6 in november van 29,9 een maand eerder. In China is de PMI voor middelgrote bedrijven uitgekomen op 49,4 in november tegen 49,2 in oktober en een raming van 48,9. In Duitsland daalde de winkelverkoop met 2,8% op maandbasis tegen een raming -0,6% en +1,2% een maand eerder. In Rusland is de PMI uitgekomen op 53,2 tegen 50,7 in oktober. In India is de PMI uitgekomen op 55,7 in november tegen 55,3 een maand eerder en een raming van 55,0.

Amerikaanse futures staan vriwel onveranderd. Azië is hoger. Nikkei +1,1%, Shanghai +0,5%, CSI 300 +1,1 en Hong Kong +1,4%.

Euro/dollar +0,2% op 1,0443. Brent -0,4% op 86,65 dollar. Goud +0,6% op 1.779 dollar. US Bonds +0,08 op 3,6182. Duitse Bunds -0,09 op 1,8500%.

Scan: risico overheerst

AEX: trends nog positief

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17941 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht