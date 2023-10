AEX wacht op kwartaalcijfers

Er zit nauwelijks beweging in de AEX. Het is wachten op de Amerikaanse kwartaalcijfers en hopen op het uitblijven van een escalatie in het Midden-Oosten.

Na drie maanden van tegenvallende winstgroei, vestigen beleggers in de S&P 500 hun hoop op het komend cijferseizoen. Betere kwartaalcijfers voor de aan de S&P 500 genoteerde bedrijven zou een eind maken aan de dip. Dit stelt Saira Malik, CIO van Nuveen. Sinds afgelopen vrijdag (6 oktober) liggen de gemiddelde groeiprognoses van de S&P 500-bedrijven nog in de min, en wel op -0,3%.

De meeste winstrecessies in de Verenigde Staten speelden zich bijna altijd af tijdens een economische recessie, maar dit keer niet, merkt Malik op. In de VS zijn er in het verleden alleen maar economische recessies geweest waarbij er sprake was van ten minste twee opeenvolgende kwartalen waarin het bedrijfsleven minder winst boekte. Malik is wel op haar hoede. Volgens haar is het goed mogelijk dat de economie volgend jaar, (iets) krimpt, met een recessie tot gevolg. Hoewel de winstgroei bescheiden zal zijn en de beurs handelt op lange termijn gemiddeldes, is het alloceren van kapitaal momenteel geen sinecure. Nuveen richt zich daarom op bedrijven met een sterke cashflow en gezonde marges, omdat die doorgaans zonder al te veel moeite door zwaar economisch weer weten te navigeren.

De rally op de Amerikaanse aandelenmarkt heeft dit jaar al voor een stijging van 6,8% in de koers/winstverhouding van de S&P 500 gezorgd. Met een rendement van 13,1% en winstgroeiprognoses van 4,1%, kwam de koers/winstverhouding voor de S&P500 uit op bijna 18 keer de winst, vergelijkbaar met het 10-jaars gemiddelde, legt de beleggingsstrateeg uit.

De Amerikaanse futures staan iets hoger: Dow +0,2% en Nasdaq +0,1%. Europa verliest iets terrein. Nikkei -0,6%, Shanghai ook -0,6% en Hong Kong -2,2%. Handelaren waren nerveus nadat uit officiële gegevens bleek dat de Chinese consumentenprijzen in september onverwacht stagneerden terwijl de deflatie van de producentenprijzen aanhield. Aan het handelsfront daalden de Chinese export en import met 6,2% j-o-j, waarbij de export voor de vijfde maand krom en de import voor de 8e keer dit jaar daalden, als gevolg van de zwakke vraag uit het buitenland en in eigen land. Euro/dollar 1,0554. Brent +2,0% op 87,77 dollar.

