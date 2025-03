AEX wint aan kracht + ga Nasdaq long

De AEX heeft voor de korte termijn weinig potentie met een bovengrens van de bandbreedte en een index die naar elkaar toe kruipen. Het plaatje op weekbasis is een stuk positiever.

Wat beleggers kunnen doen is voor de korte termijn gedekte calls schrijven en tijdens een correctie dubbeldraaien naar een longpositie. Beleggers kunnen met kopen van calls ook wachten totdat de correctie zicht ingezet.

AEX op dagbasis

AEX op weekbasis

De VS hebben dinsdag 80 Chinese technologiebedrijven op hun export zwarte lijst geplaatst, een actie onder de regering-Trump gericht op het beperken van China’s toegang tot kunstmatige intelligentie en geavanceerde computercapaciteiten. Het Bureau of Industry and Security van het Amerikaanse ministerie van Handel verklaarde dat de bedrijven op de lijst staan omdat ze de nationale veiligheid en het buitenlandse beleid van de VS in gevaar zouden brengen. De maatregelen zijn bedoeld om de ontwikkeling van exascale computing en kwantumtechnologieën door Peking tegen te gaan, met name in verband met militaire toepassingen en de betrokkenheid van bedrijven bij gesanctioneerde entiteiten zoals Huawei.

Dit zal de Nasdaq extra zetje geven. Ga Nasdaq long

En Shanghai is technisch niet koopwaardig

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20662 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht