‘Afname biodiversiteit groot risico’

De achteruitgang van biodiversiteit verloopt sneller dan ooit en bedreigt niet alleen planten- en diersoorten maar onder andere ook voedselproductie, watervoorraden, luchtkwaliteit en het klimaat.

De afname van biodiversiteit veroorzaakt grote risico’s voor bedrijven, zoals lagere productie, hogere kosten en verstoringen in de toeleveringsketen. Financiële instellingen lopen dan ook steeds meer risico’s, tenzij de bedrijven waarin zij beleggen hun aan biodiversiteit gerelateerde risico’s beter weten te beperken.

Vanwege het gebrek aan data over de teruggang van biodiversiteit was dit onderwerp lange tijd een blinde vlek en dus een minder nadrukkelijk en concreet risico in de beleggingsportefeuille. Daar komt nu verandering in met de biodiversiteitsdata die Cardano en het Impact Institute in gezamenlijkheid hebben ontwikkeld. Voor deze data is een unieke methodiek ontwikkeld die het mogelijk maakt om de impact van individuele ondernemingen op biodiversiteit te meten. Concrete data maken inzichtelijk wat de veroorzakers en aanjagers van biodiversiteit zijn, zowel op sector- als op ondernemingsniveau. Met daarbij hoe individuele ondernemingen bijdragen aan biodiversiteitsverlies én hoe aan de andere kant ondernemingen hinder hebben van het verlies aan biodiversiteit. Dit is te meten in de echte wereld aan de hand van onder meer bedrijfsinformatie over zowel productielocaties als de bedrijfsactiviteiten.

Directe impact én in de waardeketen

Director Sustainability & Strategy, Dennis van der Putten: “Wat deze nieuwe methodiek uniek maakt is dat die biodiversiteitsimpact ontleedt in de verschillende oorzaken van biodiversiteitsverlies en deze opsplitst in directe impact enerzijds en anderzijds in impact stroomopwaarts en -afwaarts in de waardeketen. Deze data helpen bij het identificeren hoe bedrijven het verlies aan biodiversiteit veroorzaken en wie daarvoor verantwoordelijk is. De gevolgen worden uitgedrukt in hectares ongerepte biodiversiteit die per jaar verloren gaan. Een impact van één hectare kan verlies betekenen op één hectare of afname op twintig hectare met vijf procent. Deze effecten kunnen ook in geld en het economisch verlies voor de samenleving worden vertaald”.

Oorzaken van verlies aan biodiversiteit

Alleen de wetenschap welke sectoren of bedrijven het meeste verlies aan biodiversiteit veroorzaken zegt nog niet noodzakelijkwijs iets over hoe die impact kan worden verminderd. Om de dialoog met die bedrijven effectief aan te kunnen gaan moeten beleggers rekening houden met alle oorzaken van biodiversiteitsverlies. In totaal zijn er vijf door menselijk handelen veroorzaakte aanjagers:

• Veranderingen in land- en zeegebruik, waaronder ontbossing en mijnbouw

• Exploitatie van natuurlijke hulpbronnen zoals overbevissing

• Milieuvervuiling die niet snel genoeg herstelt

• Klimaatverandering met meer extreme weersomstandigheden tot gevolg

• Invasieve uitheemse soorten die ecosystemen verstoren

Verrassende inzichten

De biodiversiteitsdata is in twee jaar tijd tot stand gekomen en biedt verrassende inzichten. De sectoren energie en basisgoederen voor consumptie leveren de grootste bijdrage aan verlies van biodiversiteit, maar ook de bankensector heeft veel negatieve invloed. Op individueel bedrijfsniveau gaat de grootschalige mijnbouwonderneming Vale op kop met negatieve impact, gevolgd door op het oog minder verdachte bedrijven als Apple, Microsoft en Amazon. Dat heeft te maken met hun energieverbruik en hun toeleveringsketen en in het geval van Apple ook met de productie van apparatuur.

Van der Putten: “De door Cardano en het Impact Institute ontwikkelde biodiversiteitsdata is naar verwachting de volgende stap naar een internationale standaard voor het meten van biodiversiteitsverlies vanuit beleggersoptiek. Net zoals we eerder bij klimaat hebben gezien. De data geven beleggers de mogelijk om de risico’s van biodiversiteitsverlies te vertalen naar financiële indicatoren. Uiteraard wordt de data steeds verder verfijnd. Zo gebruiken we bijvoorbeeld satellietbeelden voor de analyses en voortgang en hebben we de eerste stappen gezet op het gebied van bio-akoestiek. Cardano wil hiermee toonaangevende beleggers helpen bij het creëren van stabiele portefeuilles door die langs de lat van de database te leggen. Voor de eigen fondsen past Cardano deze methode integraal toe om risico’s van biodiversiteitsverlies in kaart te brengen. Omdat de database duurzaamheidsrisico’s combineert met cijfermatig inzicht is het de meest efficiënte tolk tussen de duurzaamheidssector en de financiële sector”.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

