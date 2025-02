Ahold kan verder stijgen

Het aandeel Ahold Delhaize eindigde woensdag licht hoger. Dinsdag zat het aandeel stevig in de lift en noteerde een mooie plus. Investtech vindt een verdere stijging waarschijnlijk.

Investtech: “Ahold steeg dinsdag met zoveel als 2,3% en eindigde op 34,91 euro. Het aandeel is niet meer op één dag gestegen sinds 6. november 2024, toen de stijging 3,6% bedroeg. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 33.30 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht