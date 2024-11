AI-agents heeft de eerste schreden al gezet

“AI is voor beleggers een buitengewone kans en lijkt alleen winnaars te kennen. Toch geloven wij dat extra waakzaamheid geboden is’, stelt vermogensbeheerder Jennison Associates.

“Het AI-verhaal is bekend en er vloeit veel geld naar investeringsmogelijkheden. Maar we verwachten dat er naast winnaars óók verliezers zullen zijn. Want als individuele bedrijven de mist in gaan – bijvoorbeeld door een slechte uitvoering, onzeker management of negatieve publiciteit – kan de neergang snel gaan en resulteren in aanzienlijke verliezen.”

In Artificial Intelligence: An Accelerating Revolution noemt de vermogensbeheerder verschillende uitdagingen voor bedrijven die de voordelen van AI-tools willen benutten. “Een belangrijke uitdaging is de zuiverheid van data. Als bedrijven (vooral kleine en middelgrote ondernemingen) interne AI-toepassingen willen bouwen, kunnen hun eigen gegevens verspreid, inefficiënt opgeslagen of ontoegankelijk zijn.”

Revolutionaire technologie

Toch blijft Jennison erbij dat AI een revolutionaire technologie is die uiteindelijk de wereldeconomie zal transformeren. “De afgelopen maanden hebben we bewijs gezien dat we de snelheid en omvang van AI-gerelateerde veranderingen hebben onderschat. AI biedt aantrekkelijke kansen voor de lange termijn en wij geloven dat beleggers met de middelen, ervaring, expertise en gedisciplineerde aanpak het best gepositioneerd zijn om deze te benutten.”

In 2025 zullen er meer toepassingen beschikbaar komen als techbedrijven hun nieuwste AI-producten presenteren. AI-agents zijn een nieuw ontwikkeling die de ‘next frontier’ kunnen zijn in het gebruik van large language models. “Een AI-agent is software die is ontworpen om autonoom of semi-autonoom complexe taken uit te voeren. AI-agents kunnen actieplannen maken, redeneren, de behoefte aan externe acties of hulpmiddelen bepalen, aanvullende informatie van de gebruiker verzamelen in een conversatievorm, samenwerken met andere AI-agents, tools gebruiken voor interactie met externe systemen (websites, software-API’s), hun plan herzien op basis van onderzoek en proactief een reeks acties starten.”

Een AI-agent kan al aan de slag met een algemene ‘prompt’, zoals ‘Ik wil graag in mei met mijn gezin een reis naar Parijs boeken’. “Deze technologie staat nog in de kinderschoenen en wordt door slechts enkele bedrijven aangeboden. Deze toepassing heeft echter het potentieel om het gebruik van AI-systemen enorm uit te breiden, wat bijna elke branche kan raken.”

Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

