AI en beleggen

Kunstmatige intelligentie (AI) veroorzaakt wereldwijd een revolutie in het bedrijfsleven. Deze transformerende technologie, met zijn vermogen om taken te automatiseren, enorme hoeveelheden gegevens te analyseren en weloverwogen beslissingen te nemen, luidt een nieuw tijdperk van efficiëntie en productiviteit in.

“De voordelen van AI zijn niet beperkt tot specifieke sectoren of regio’s; ze zijn universeel, waardoor AI een ‘game-changer’ wordt voor elk bedrijf op aarde,” zegt Stewart Hogg, beleggingsspecialist bij Baillie Gifford. De Schotse vermogensbeheerder onderkende het potentieel van AI al lang geleden, toen de nieuwe technologie een ingrijpende transformatie teweegbracht bij bedrijven in zijn beleggingsportefeuilles.

Amazon bijvoorbeeld, waarin Baillie Gifford in 2004 voor het eerst belegde, maakt al sinds zijn oprichting gebruik van machine learning om zijn klanten suggesties te doen voor boeken en zijn zoekmogelijkheden effectief aan te sturen. Nu wordt AI toegankelijk voor iedereen. Het dringt door in elk aspect van de samenleving, zorgt voor nieuwe bedrijfsstructuren, versterkt de concurrentiepositie van bedrijven en gooit sommige sectoren volledig overhoop.

Maar hoe kunnen we zo’n snel bewegende technologie bijhouden en bepalen waar waarde wordt gecreëerd? Belangrijker nog, hoe moeten we de impact van deze ontwrichtende technologie op ons leven duiden en hoe kunnen we de potentiële vruchten ervan plukken?

Krachtige vooruitgang

AI boekt echt vooruitgang en sommige bedrijven profiteren er nu al volop van. Een daarvan is OpenAI, dat meer dan een miljard dollar aan inkomsten genereerde in 2023. Het bedrijf heeft al meer dan twee miljoen ontwikkelaars die gebruik maken van zijn AI-platforms. Het is geen wonder dat ChatGPT, de chatbot van het bedrijf, na de lancering eind 2022 de snelst groeiende internetapp voor consumenten aller tijden werd.

Op dezelfde manier is Tobi Lütke, chief executive van Shopify, de bedrijfsstrategie van het bedrijf aan het omgooien om te profiteren van AI. Hij wil handelaren op zijn platform in staat stellen productbeschrijvingen, blogposts en marketing e-mails te maken met tekstgeneratietools en het opstarten en groeien van bedrijven met door AI-ondersteunde commerciële assistenten makkelijker maken.

Intussen denkt Duolingo’s CEO, Luis von Ahn, dat zijn platform om talen te leren kan profiteren van AI, omdat het interactieve gesprekken kan voeren die voorheen alleen met een menselijke leraar gevoerd konden worden. En Tesla gaf in 2023 toe dat autonoom rijden waarschijnlijker wordt met behulp van AI-gestuurde neurale netwerken, die het menselijk brein nabootsen. In plaats van handmatige code te gebruiken, traint Tesla zijn Full Self-Driving-algoritmen nu op miljarden videoframes van menselijke bestuurders, opgenomen met camera’s op hun voertuigen.

AI en ondernemingen

De vooruitgang in AI helpt de kosten van intelligentie te verlagen, wat betekent dat organisaties de voorspellende kracht van AI kunnen gebruiken om bedrijfsresultaten te beïnvloeden. Netflix gebruikt AI bijvoorbeeld om te voorspellen welke film of serie zijn abonnees de volgende keer gaan kijken.

Recente ontwikkelingen op het gebied van ‘generatieve AI’ betekenen een stap voorwaarts in capaciteit. Chatbots voorspellen misschien alleen het volgende woord in een reeks, maar door hun snelheid en schaal, kunnen ze ervaren worden als levende wezens met gevoel. In feite heeft de uitvinding van ChatGPT het personeelsbestand van elk bedrijf op aarde versterkt zonder dat er ook maar één persoon extra op de loonlijst is gezet.

“Bij Baillie Gifford zien we AI in de eerste plaats als een versterking van de menselijke capaciteit”, zegt Hogg. “Het is begrijpelijk dat er zorgen zijn dat AI banen bedreigt door de automatiseringsmogelijkheden. Maar het tegenovergestelde is net zo waar. Meer productiviteit zorgt voor meer welvaart en genereert op zijn beurt nieuwe ideeën en functies. Het is al vaker gezegd: AI-technologie zal niet direct banen vervangen, maar mensen die AI effectief gebruiken mogelijk wel. Voor individuele organisaties is het ontwikkelen en afstemmen van de mogelijkheden van AI op hun bedrijfsdoelstellingen de sleutel tot een succesvolle adoptie van AI. Een ‘AI-first’ mentaliteit moet zich ontwikkelen van een IT-strategie tot een algemene bedrijfsstrategie. Dit vereist een brede samenwerking in het bedrijf en de erkenning dat AI er is om ons te helpen in plaats van ons te hinderen.”

AI en beleggen

Baillie Gifford onderzoekt of AI het beleggingsproces kan verbeteren. Hogg legt uit: “De administratieve aspecten van beleggen kunnen met AI worden gestroomlijnd, waardoor beleggingsteams zich meer op research kunnen richten. De gemakkelijke toegang tot informatie dankzij AI helpt onze beleggers om hun kijk op de markt beter te analyseren, waardoor ze tot diepere inzichten komen. En aangezien 40 procent van de internetcontent niet-Engels is, blijft er een enorme hoeveelheid onaangeroerde informatie over om van te leren naarmate de vertaaltools verbeteren.”

Hogg dringt echter aan op voorzichtigheid bij het overwegen of AI invloed moet hebben op het onderzoeksproces van de vermogensbeheerder. Als actieve langetermijnbeleggers streeft Baillie Gifford ernaar de markt te verslaan door te luisteren naar een divers scala aan input, voornamelijk van zijn eigen beleggingsspecialisten, die worden aangemoedigd hun nieuwsgierigheid te volgen en verschillende perspectieven te zoeken. “Ons onderzoek is opzettelijk ‘toevallig’ in plaats van ‘systematisch’, dus het lijkt minder vanzelfsprekend dat AI dit organische proces zou kunnen verbeteren,” legt Hogg uit.

“We denken dat de beste manier om met technologie om te gaan vanuit een onderzoeksperspectief is om erover te praten. Nadat we ervoor hebben gezorgd dat onze beleggers de mogelijkheden van technologie begrijpen en toegang hebben tot de beste tools, laten we het aan hen over. Na verloop van tijd kunnen we observeren hoe de onderzoeksprocessen zich ontwikkelen en eventuele inzichten delen.”

“Er is geen vast model voor beleggingsresearch bij Baillie Gifford. In plaats van technologie klakkeloos te integreren om een probleem op te lossen dat misschien niet bestaat, streven we ernaar onze bestaande sterke punten te versterken.”

