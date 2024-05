AI en robotica slaan handen ineen

Hoe maak je van een robot een mens? Het is de volgende stap na de introductie van de chatbot en harteloze robots.

Een artikel op CNBC bespreekt hoe generatieve AI zoals ChatGPT wordt gebruikt om de ontwikkeling van mensachtige robots te versnellen. Door AI-modellen zoals ChatGPT te combineren met geavanceerde robotica, kunnen onderzoekers en ontwikkelaars robots creëren die natuurlijk en intuïtief kunnen communiceren en handelen. Deze technologische vooruitgang opent nieuwe mogelijkheden voor mensachtige robots in verschillende sectoren zoals gezondheidszorg, retail en entertainment. De integratie van generatieve AI in humanoid robots zal naar verwachting leiden tot een betere interactie tussen robots en mensen en hun acceptatie in de samenleving vergroten.

Met ChatGPT is een samenvatting gemaakt van How generative, ChatGPT-like AI is accelerating humanoid robots (cnbc.com) .

Aandelen waaraan u kunt denken:

ASML, geavanceerde productie

Nvidia, innoverende chips

TSMC, massaproductie

Samsung voor groeiende behoefte aan opslag

