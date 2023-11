AI op grote schaal ingezet door beleggers

De helft van de systematic-beleggers heeft kunstmatige intelligentie (AI) al in hun beleggingsproces geïntegreerd, zo blijkt uit onderzoek van Invesco. De meerderheid (62%) verwacht dat AI binnen tien jaar net zo belangrijk is geworden als conventionele beleggingsanalyses en 13% verwacht zelfs dat het belangrijker wordt.

Systematic-beleggers gebruiken AI al in verschillende kernfuncties. Respondenten geven aan AI te gebruiken om de markten beter te begrijpen en om macro-economische ontwikkelingen te herkennen. Bijna de helft (46%) gebruikt AI om patronen in marktgedrag te onderscheiden en 38% gebruikt het voor portefeuilleallocatie en risicobeheer. Beleggers zijn te spreken over het vermogen van AI om menselijke vooroordelen te beperken en het onverwachte te voorspellen.

Beleggers verwachten dat het gebruik van AI de komende jaren aanzienlijk toeneemt. Maar op dit moment zet slechts 29% AI in om beleggingsstrategieën te ontwikkelen en te testen. De overgrote meerderheid (76%) van de geënquêteerden zegt dit in de toekomst ook te gaan doen. Nu gebuikt 20% AI om beleggingsposities in real-time te monitoren en bij te sturen, meer dan de helft (55%) denkt dit te gaan doen.

Het merendeel van de respondenten vindt een beter risicobeheer het belangrijkste voordeel van AI, gevolgd door de flexibiliteit om in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden (65%). Maar er zijn ook nog zaken waaraan gewerkt moet worden: wholesale-respondenten noemen de kosten van implementatie (64%) en de complexiteit en interpreteerbaarheid van AI-modellen (61%) als de belangrijkste obstakels voor een overstap.

Wholesale-beleggers maken zich zorgen over het potentieel van AI-gedreven portfoliostrategieën, en dan met name over het feit dat ze conventionele modellen zullen verdringen”, zegt Bernhard Langer, CIO, Quantitative Strategies bij Invesco. “Het gevoel heerst dat AI-gedreven modellen aantrekkelijk worden voor toekomstige beleggers en dan vooral bij de jongere generatie, wat betekent dat bedrijven zich snel moeten aanpassen.”

Institutionele beleggers daarentegen zien het leveren van nauwkeurige en actuele data juist als belangrijkste voordeel van AI (78%), gevolgd door beter risicobeheer (74%) en een toenemende mate van efficiëntie en automatisering (68%). Zij vrezen de complexiteit (78%) en maken zich zorgen over de kwaliteit en volledigheid van gegevens (51%).

“Maar de belangrijkste opgave waar institutionele beleggers voor staan, is stakeholdermanagement”, vervolgt Langer. “Beleggers moeten het gebruik van AI-modellen kunnen uitleggen en rechtvaardigen. Stakeholders zijn op hun hoede voor complexe beleggingsoplossingen. Ook de regelgeving rondom het gebruik van AI en de verantwoording van beslissingen is ambigu.”

