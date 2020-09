Aline Schuiling (ABN Amro): ‘Lage rente verder omlaag’

Vorige week was de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers te Jackson Hole. Daar sprak Philip Lane, de hoofdeconoom van de ECB.

Hij evalueerde de gevolgen van de verruimende maatregelen die de ECB heeft genomen sinds de uitbraak van de pandemie. Hierbij keek hij naar de gevolgen voor de stabiliteit op financiële markten, de kredietverlening door banken en de economische groei en inflatie. De Visie van Aline Schuiling, econoom ABN Amro.

Hij gaf aan dat de ECB tevreden is over de impact van haar beleidsmaatregelen waar het gaat om het ondersteunen van de financiële stabiliteit en het openhouden van de kredietkraan van banken. Ten aanzien van de economische groei en de inflatie meent de ECB dat ze de neerwaartse risico’s duidelijk heeft beperkt. Desondanks benadrukte de heer Lane dat de pandemie een neerwaartse schok aan de inflatie heeft gegeven en dat er een groot risico bestaat dat de inflatieverwachtingen voor lange tijd laag blijven. Hierdoor wordt het moeilijker voor de ECB om haar inflatiedoel te halen. Hij herhaalde de zogeheten forward guidance dat de centrale bank bereid is om al haar instrumenten in te zetten om het inflatiedoel te halen.

Wij verwachten nog steeds verdere PEPP-verhoging

Wij zien in de woorden van Philip Lane een signaal dat de ECB nog steeds klaar staat om het beleid verder te verruimen. We denken dat het bedrag van het PEPP (het Pandemic Emergency Purchase Programme*) verder zal worden verhoogd. We dachten eerst dat dit zou gebeuren tijdens de beleidsvergadering van september, maar het lijkt er nu op dat dit december zal worden.

Lange rente kan nog wat verder omlaag

De lange rente is in augustus iets gestegen. We gaan ervan uit dat de lange rente weer zal zakken als financiële markten gaan anticiperen op de door ons verwachte uitbreiding van het PEPP-opkoopprogramma. Daarnaast denken we dat de economische groeicijfers en de inflatie de komende maanden wat zullen tegenvallen, wat de rente ook kan drukken.

Raming euro-dollarkoers omhoog

Na de stijging in de maand juli is de euro-dollarkoers in augustus weer in rustiger vaarwater terecht gekomen. Hoewel we denken dat de euro op de korte termijn iets kan dalen ten opzichte van de dollar, hebben we onze ramingen voor EUR/USD voor het eind van dit jaar en voor volgend jaar opwaarts aangepast.

De opwaartse aanpassing van EUR/USD op de langere termijn is onderdeel van onze visie dat de dollar waarschijnlijk een langere periode van zwakte zal doormaken. Dit zal onder andere het gevolg zijn van het sterk stijgende Amerikaanse begrotingstekort.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

