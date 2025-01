Altaroc ontvangt ELTIF 2.0 goedkeuring voor Odyssey 2024 fonds

Altaroc Partners SA, een private equity fondsbeheerder, heeft de ELTIF 2.0-certificering ontvangen voor het Odyssey 2024-fonds. Hiermee kan het fonds in de hele EU worden aangeboden, wat de groeistrategie in Europa ondersteunt en bijdraagt aan de missie om private equity toegankelijker te maken.

Het verkrijgen van deze goedkeuring markeert een nieuwe stap in de internationale groei van Altaroc. Vanaf 2024 krijgen Europese investeerders toegang tot door Altaroc geselecteerde fondsen en nieuwe investeringsmogelijkheden in private equity. Het ELTIF 2.0 (European Long-Term Investment Fund) biedt een geharmoniseerd kader voor langetermijninvesteringen in de Europese economie met verbeterde beleggersbescherming.

Strategische vooruitgang

“Het verkrijgen van deze goedkeuring is een belangrijke strategische vooruitgang in onze Europese ontwikkeling en bevestigt ons streven naar uitmuntendheid en transparantie. Het toont aan dat we voldoen aan de strengste Europese regelgevende normen, dat onze beheer- en waarderingsprocessen robuust zijn, en dat we investeerders een veilig investeringskader bieden. Deze erkenning stelt ons in staat om onze internationale expansie te versnellen en Europese investeerders bevoorrechte toegang te bieden tot de beste private equity-mogelijkheden,” aldus Frédéric Stolar, Managing Partner van Altaroc.

Elk jaar brengt Altaroc een Vintage op de markt die bestaat uit vijf tot zeven beheerders, waarvan sommige erkend zijn als essentieel, zoals CVC, TA Associates, General Atlantic, Hg, Nordic Capital, Inflexion, Bridgepoint, Thoma Bravo en Vitruvian. Deze Vintages bieden particuliere klanten de mogelijkheid om bij te dragen aan de reële economie door te investeren in internationale, innovatieve en snelgroeiende bedrijven in sectoren zoals software, gezondheidszorg, B2B-diensten en consumentenproducten.

Altaroc, dat steunt op een team van meer dan 65 experts in Frankrijk, Zwitserland en België, heeft al vier Vintages gelanceerd en meer dan 1,3 miljard euro opgehaald bij 7000 particuliere klanten.

