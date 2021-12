‘Amerikaanse small- en midcaps sorteren voor op aantrekkelijke winstgroei in 2022’

De Amerikaanse economie blijft in 2022 groeien. De winstmarges van bedrijven kunnen echter onder druk komen te staan door hogere kosten en druk op de lonen, meent Bob Kaynor, hoofd Amerikaanse Small & Midcap-aandelen bij Schroders.

Een combinatie van sterke consumentenbestedingen in de VS, overheidsuitgaven en kapitaaluitgaven van bedrijven (capex) zal in de komende jaren tot een hogere groei van de Amerikaanse economie leiden. Na de coronacrisis wordt de Amerikaanse economie vooral aangedreven door consumentenbestedingen. Kaynor verwacht dat dit zal veranderen. Een deel van het spaargeld uit de pandemie is reeds uitgegeven, de bestedingen gaan verschuiven richting diensten naarmate de heropleving van de economie zich doorzet.

De capex-cyclus in de VS is opmerkelijk. Het is al een aantal jaren geleden dat bedrijven het vertrouwen hadden om langetermijnkapitaal te investeren. Overtollige liquide middelen werden gebruikt om aandelen terug te kopen, wat op korte termijn een impuls geeft aan de waarderingen. Bedrijven zullen meer gaan uitgeven dankzij de lage kapitaalkosten en het toegenomen vertrouwen. Bovendien zijn bedrijven nu voorzichtiger met hun toeleveringsketens. Productie en toeleveranciers worden dichterbij gehaald.

Small- en midcaps zullen het meest profiteren

In dit klimaat zullen Amerikaanse small- en midcapbedrijven waarschijnlijk meer profiteren dan largecapbedrijven. Daar is een bredere keuze aan bedrijven met blootstelling aan de Amerikaanse economie. Die grotere breedte en diversiteit van de small- en midcapmarkt biedt meer manieren om toegang te krijgen tot die groei. De hogere groeivooruitzichten gaan wel gepaard met het risico van kosteninflatie. Hoewel de knelpunten in de toeleveringsketen en de inflatie van de grondstofkosten van voorbijgaande aard kunnen blijken, zal de loondruk hardnekkiger zijn omdat arbeidskrachten schaars blijven.

Beschermen van winstmarges essentieel

Een hogere omzetgroei is mogelijk bij bedrijven. Maar de echte winnaars zijn de bedrijven die hun winstmarges weten te beschermen. Waarderingen van bedrijven zullen meer bepaald worden door winstcijfers en rendement dan nominale groei alleen, denkt Kaynor. Het small- en midcapsegment is klaar om in 2022 een superieure winstgroei te realiseren. Dit was de afgelopen paar jaar consequent al het geval, maar largecaps presteerden de afgelopen jaren desondanks beter dan smallcaps. Dit heeft geleid tot aantrekkelijke waarderingen in smallcaps versus largecaps.

Hogere rente kan dure waarderingen op de proef stellen

In 2022 treden verschuivingen op. Mogelijke renteverhogingen in reactie op hogere inflatie zal de hoge waarderingen voor grotere bedrijven op de proef stellen. Afgezien daarvan, voorziet Kaynor in 2022 een betere groei voor smallcaps. Het is moeilijk voor te stellen dat de markten dezelfde rendementen zullen halen als in het afgelopen jaar, maar er zijn nog altijd goede beleggingsmogelijkheden.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16796 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht