Amundi: Centrale banken vijanden van zichzelf

Financiële markten hebben een scenario van tijdelijk hoge inflatie en hogere economische groei ingeprijsd, maar zouden ook rekening moeten houden met stagflatie: structureel hogere inflatie en lagere groei. Daarvoor waarschuwen Pascal Blanqué en Vincent Mortier, hoofdbeleggers bij Amundi.

Blanqué en Mortier stellen dat de coronacrisis de wereld heeft getransformeerd met verstrekkende gevolgen die de markten nu beginnen te beoordelen. Het belangrijkste is wat er overblijft van het ‘Grote Herstel’ na de crisis, benadrukken de hoofdbeleggers.

Zij wijzen erop dat mandaten van centrale banken zijn gewijzigd van het beheersbaar houden van inflatie naar een situatie waarin buitengewoon monetair beleid de nieuwe norm wordt. “Wat onzeker is, is hoelang dit buitengewoon accomoderende beleid kan voortbestaan zonder het risico te lopen dat er een inflatiespiraal ontstaat”, schrijven de beleggers in de outlook. “Centrale banken negeren inflatierisico’s, hetgeen hogere volatiliteit kan veroorzaken.”

De richting van financiële markten is afhankelijk van hoe hoog de groeipiek uiteindelijk is en in hoeverre hogere groei en inflatie structureel van aard blijken. Amundi ziet steeds meer aanwijzingen dat bedrijven de prijsdruk doorberekenen en dat consumenten blijven kopen nu de economie weer volledig opengaat. “Als de haast om te kopen en de beweging om de prijzen te verhogen aanhoudt, zullen ze de stijgende inflatietrend verlengen, waardoor de Federal Reserve gedwongen wordt in te grijpen.”

