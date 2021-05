Amundi gaat van risico naar neutraal

Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi bouwt de blootstelling naar risicovolle beleggingen af naar een neutrale weging. Volgens Amundi hebben financiële markten veel goed nieuws over bedrijfswinsten en de heropening van de economie al ingeprijsd en is het risico op teleurstellingen daardoor groter.

Amundi wijst erop dat aandelenkoersen dit jaar sterk stegen als gevolg van het economische herstel onder leiding van China en de VS en de ramingen ten aanzien van de winstgroei. Het begrotingsbeleid in westerse landen gaf een broodnodige impuls aan de wereldwijde groei en centrale banken handhaafden hun zeer verruimende beleid.

Bovenstaande leidde tot hogere waarderingen – in sommige gevallen extreem – vooral bij aandelen, die het meeste goede nieuws al hebben ingeprijsd. ‘Het niveau van zelfgenoegzaamheid is hierdoor vrij hoog, waardoor markten kwetsbaar zijn voor elk risico op teleurstelling’, zo stelt de vermogensbeheerder in de nieuwste Investment Talks.

Amundi verwacht bovendien dat ISM-indices hun hoogste punt hebben bereikt, waardoor asymmetrische risico’s ontstaan. “Het is daarom op dit moment belangrijk om de risicoblootstelling te verminderen, van een overwogen naar neutrale positie, en te zoeken naar betere instappunten in een mogelijke fase van hogere volatiliteit.”

