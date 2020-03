Anna Stupnytska (Fidelity): ‘De reddingsboei van de Fed’

“De Fed heeft een nieuwe reddingsboei te water gelaten om de financiële markten en de economie te redden, die nog steeds flink last hebben van het coronavirus.” Dat meent Anna Stupnytska, hoofdeconoom bij Fidelity International.

Aangezien eerdere interventies van de Fed de spanningen bij zowel Amerikaans schatkistpapier als bij gebundelde hypotheekobligaties niet konden wegnemen, is nu besloten om de ultieme kaart te spelen: die van QE infinity. Dit betekent dat de Fed onbeperkt staatobligaties en gebundelde hypotheekobligaties kan opkopen.

“Daarnaast is een aantal nieuwe kredietfaciliteiten in het leven geroepen die het Amerikaanse bedrijfsleven en de Amerikaanse huishoudens moeten ondersteunen. Ook gaat de Fed bedrijfsschuld opkopen – iets wat andere grote centrale banken sinds de vorige crisis al deden, maar de Fed tot nu toe wist te vermijden. Het is bemoedigend om te zien dat de Fed snelle stappen neemt en essentiële steun verleent aan de financiële markten en de economie.”

Maar dat is niet genoeg: ook de overheid moet met veel grotere en tijdige steunpakketten komen. Die overheidsmaatregelen zijn nodig om de economie te ondersteunen tijdens deze neergang, maar – belangrijker nog – ook tijdens het herstel dat daarop volgt.

“Helaas is de onzekerheid over het virus en het effect dat deze periode nu al op de reële economie heeft zo groot, dat het op dit moment onwaarschijnlijk lijkt dat de Amerikaanse economie in de tweede helft van dit jaar een scherp V-vormig herstel zal zien. Om ervoor te zorgen dat de Amerikaanse economie relatief ongedeerd uit de huidige crisis en de aanhoudende recessie kan komen, zijn de komende weken nog drastischere beleidsinterventies nodig.”

