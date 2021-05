Annexum start met nieuw vastgoedfonds (Jumbo)

Annexum, aanbieder van vastgoedfondsen voor particuliere beleggers, start half mei met de emissie van een nieuw fonds. Het Nederlands Supermarktfonds – waarin particulieren kunnen beleggen – bevat de supermarktpanden die Annexum onlangs overnam van supermarktketen Jumbo.

Eind 2020 nam Annexum voor 325 miljoen euro 62 winkelpanden over van supermarktketen Jumbo: 55 Jumbo-supermarkten en 7 winkels met andere huurders. Bij de overdracht op 29 december 2020 werden 13 Jumbo-supermarkten direct doorgeleverd aan een investeringsmaatschappij. De Jumbo-supermarkten zijn direct een nieuwe langdurige overeenkomst met Annexum aangegaan. Beide partijen hebben de ambitie om een substantieel deel van de panden in de eerste twee jaar van zonnepanelen te voorzien.

Annexum CEO Huib Boissevain: ”We hebben drie beleggingsfondsen voor particuliere beleggers en daar kopen we normaliter pand voor pand mee. Die kosten over het algemeen tussen de 4 en de 8 miljoen euro, dus het is voor ons uitzonderlijk dat we in één keer zo’n omvangrijke portefeuille overnemen.”

Door onder meer deze toevoeging stijgt de omvang van het supermarktvastgoed dat Annexum beheert en aanbiedt aan particuliere beleggers tot een waarde van 713 miljoen euro in 2020. Daarmee bestaat de totale portefeuille van Annexum nu voor 78% uit supermarktvastgoed.

