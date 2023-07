Artificiële intelligentie krijgt voet aan de grond

AI kan leiden tot grote verschuivingen op de arbeidsmarkt: veel banen kunnen verdwijnen De geschiedenis wijst echter uit dat innovatie nieuwe beroepen creëert die de werkgelegenheid ondersteunen. De Visie van de economen van ABN Amro.

AI zal leiden tot verdere verschuivingen op de arbeidsmarkt. Een belangrijk verschil met eerdere ICT-golven is dat met generatieve AI niet alleen routinetaken kunnen worden geautomatiseerd, maar ook cognitieve en creatieve taken. Tot nu toe had automatisering vooral gevolgen voor lager opgeleide werknemers. Banen in het midden van het loonspectrum verdwenen, terwijl het aantal banen aan zowel de onderkant als de bovenkant toenam. Dat kan veranderen als taken van hoger opgeleide werknemers ook kunnen worden geautomatiseerd.

De verwachting is dat AI de productiviteit zal verhogen. Dit kan echter tijd kosten. De geschiedenis leert dat productiviteit met vertraging reageert op technologische schokken. In 1987 gaf Robert Solow de beroemde opmerking: ‘Je kunt het computertijdperk overal zien, behalve in de productiviteitsstatistieken’. Productiviteitsreacties op technologische schokken hebben vaak een J-vorm. Verhoogde investeringskosten in verband met de uitbouw van de nieuwe technologie doen de productiviteit aanvankelijk dalen en vervolgens, met enige vertraging, stijgen. Een productiviteitsverbetering zal gepaard gaan met kostenbesparingen en een geleidelijk afnemende inflatiedruk.

We verwachten geen AI-gedreven productiviteitsstijging binnen onze prognosehorizon, die eindigt in 2024. Hoewel de productiviteit waarschijnlijk iets zal stijgen wanneer bedrijven werknemers beginnen te ontslaan als reactie op een zwakkere vraag (zoals we verwachten in ons recessiescenario voor de VS en de eurozone) denken we niet dat AI in deze eerste fase een grote rol zal spelen. De initiële investeringskosten die met AI gepaard gaan, kunnen het productiviteitsherstel dat we gewoonlijk zien tijdens recessies zelfs temperen. De productiviteit zal echter waarschijnlijk een duurzamere verbetering laten zien zodra de economie zich begint te herstellen, de output sneller stijgt dan het aantal werknemers en AI-investeringen lonend zijn. De productiviteitsgroei zal dus waarschijnlijk een J-curve volgen.

