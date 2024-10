ASMI te vroeg om te kopen

ASMI heeft over het derde kwartaal fors meer orders geboekt. Het orderboek bleef solide. Het vooruitzicht voor het vierde kwartaal vertoont een kleine afkoeling.

In de verslagperiode steeg de omzet met 10% tot 779 miljoen euro en de brutomargen met 28% tot 384 miljoen euro. Er is dus sprake van een verbetering van de marge (49,5%).

“ASMI is leverancier van ALD, voluit atomic layer deposition. Daarmee kunnen producenten op de grote siliciumschijfjes of wafers vol chips de allerdunste laagjes aanbrengen. Die kunnen tot een miljoenste deeltje van een millimeter schakelingen tussen chips maken”, schrijft De Telegraaf. “Hoe kleiner en krachtiger de chips, hoe gewilder ze zijn voor smartphones. De techniek is complex en daarom verbinden klanten die instappen zich meestal voor langere tijd aan een leverancier voor onderhoud en vernieuwing.”

Het aandeel sloot gisteren vrijwel onveranderd op 516,60 euro. De chart geeft aan dat de markt op zoek is naar een bodem, maar het is gezien de dalende trend nog net wat te vroeg om de aandelen te kopen. De stijging vanmorgen van 7 euro is echter wel hoopgevend.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20349 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht